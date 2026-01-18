2026. január 18., vasárnap

Előd

Belföld

Időközi önkormányzati választást tartanak Alsóvadászon

 2026. január 18. vasárnap. 10:32
Polgármestert és helyi képviselőket választanak ma a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Alsóvadászon.

A Miskolctól mintegy 20 kilométerre fekvő abaúji településen azért kell időközi önkormányzati választást tartani, mert a helyi képviselő-testület kimondta feloszlását.

A polgármesteri tisztségért indul a település 2024-ben megválasztott vezetője, Vróbel László, továbbá Szemán János és Kótai Renátó, mindhárman függetlenként. A hat képviselői helyért 21-en szállnak versenybe, mindenki függetlenként. Alsóvadászon a mintegy 1100 választópolgár egy szavazókörben adhatja majd le szavazatát.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Bács-Kiskun vármegyei Dunaegyháza és a Somogy vármegyei Marcali roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ezek a választások a szükséges számú jelöltek hiányában elmaradnak.

