Fontos számunkra a magyarországi német nemzetiség, hozzánk tartozik, kultúrája a mi kultúránk része, szenvedéstörténetük és a második világháború utáni elűzetésük a mi közös tragédiánk - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap a XVI. kerületi Sashalmi sétánynál a német-magyar kárpát-medencei együttélést megörökítő emlékmű újabb ütemének ünnepélyes átadásán.

A német-magyar Kárpát-medencei együttélést megörökítő emlékmű az újabb ütemének átadásán Budapesten, a XVI. kerületi Sashalmi sétánynál 2026. január 18-án.

R. Törley Mária szobrászművész alkotását bemutatva Gulyás Gergely azt mondta, a „közös történelmünket megörökítő műalkotássorozat” sztéléi „nagy pillanatokat állítanak elénk: az államalapítás, a reformkor, az elűzetés sorsfordító időszakai a magyar történelemnek”.

Mint ismertette, a most átadott „hagyományok és szokások sztéléje egy évezred hétköznapjairól beszél”. A városokat alkotó, katedrálisépítő polgárokról, a kereskedőkről, a céhmesterekről, a Magyarország védelmében a közös szabadságért harcolókról, a mongolok ellen körömszakadtáig védekező pestiekről, az egri pattantyúsokról és az aradi vértanúkról, a XVIII. században érkezettekről, akik Amerika helyett itt ültettek szőlőt és ástak pincét - sorolta a miniszter.

Kijelentette: Magyarország és a magyarság a középkorban érkezett szászok és az oszmánok elleni felszabadító háborúk után érkező svábok nélkül sokkal szegényebb lenne.

Úgy folytatta: ha megőrizzük közös hagyományainkat, akkor azok is megőriznek bennünket, kapcsolatunkat az előttünk járókkal, és mindazzal, amit ők életük tapasztalataként adtak tovább.

Arról is beszélt, hogy „bár ez az emlékmű a múltat örökíti meg, de a jövőnek szól”. A svábok kitelepítésének szívszaggató története újabb bizonyíték: csak a szabad Magyarország, csak a külső birodalmi befolyás kivédésére képes, erős, polgárait szolgáló Magyarország tudja polgárainak és nemzeti közösségeinek biztonságát megvédeni - tette hozzá Gulyás Gergely.

„Aki látja az itt álló, immáron teljessé vált emlékművet, annak nyilvánvaló, hogy a XVI. kerület közössége tisztelettel őrzi múltját, így szilárd alapokon állva épít a nemzetiségi közösségeket is magában foglaló jövőt” - összegzett a politikus.