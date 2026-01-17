Telt ház Orbán Viktor miatt: már az érkezése előtt tombolt a tömeg

Miskolcon tartotta háborúellenes nagygyűlését a Digitális Polgári Körök szervezete. A rendezvényt Pataky Attila nyitotta meg, aki az Edda „Kör” című dalát adta elő, és ezzel a DVTK-stadiont teljesen megtöltött közönség előtt színpadra lépett.

„Amikor ma a békéről beszélünk, mi miskolciak nem elvont fogalomként értjük azt. Tudjuk, hogy amit közösen felépítettünk, azt meg kell védenünk” – fogalmazott Tóth-Szántai József a Digitális Polgári Körök háborúellenes rendezvényén.

Kiemelte, hogy polgármesterként számára elsődleges a béke, a biztonság és a stabilitás fenntartása Miskolcon és az egész országban.

„Nem szabad elfelednünk, hogy néhány száz kilométerre tőlünk háború dúl. Nem engedhetjük, hogy ez a veszély Miskolcot vagy hazánkat is elérje” – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy Miskolc csak békében, biztonságban és stabilitásban válhat valódi ipari várossá.

„Én a békére és a biztonságra voksolok” – zárta beszédét.

Tóth-Szántai József után Csöbör Katalin lépett a színpadra. A térség fideszes országgyűlési képviselője sorra vette Miskolc eredményeit, majd hangsúlyozta: a régió nehéz, szocialista örökséggel terhelt, és az itt élőknek jóval többet kell teljesíteniük, hogy elérjék a sikert.

Elmondta, hálás és büszke arra, hogy képviselőként szolgálhatja a térséget. Borsodot stabil bázisként jellemezte, ahol a Fidesz eddig négyszer győzött, és szerinte ez a sikersorozat folytatódni fog. Azt ígérte, hogy bárki kér tőle segítséget, ő támogatni fogja.

A kampány során mindenhol jelen lesz Miskolcon, és megakadályozzák, hogy az ellenzék háborúba sodorja az országot.

„36 évvel ezelőtt Miskolc és Borsod egy kilátástalan térség volt, tele reménytelen sorsokkal. Ma viszont olyan hellyé vált, ahol az emberek bíznak, terveznek és a jövőbe tekintenek” – jelentette ki Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz miskolci szervezetének egyik alapítója.

Hozzátette, hogy a kormánypárti képviselők továbbra is ismert, nyitott és megbízható személyiségek.

„Ők azok, akikre rábízhatjuk magunkat” – zárta mondandóját.

Ezt követően Hollósy András, Miskolc alpolgármestere és miniszteri biztosa lépett a színpadra. Beszédét azzal kezdte, hogy Miskolc és Borsod vármegye ma már jó képet mutat. A miniszteri biztos, aki a tavaszi választáson egyéni országgyűlési képviselőjelöltként is indul a városban, kiemelte a település eredményeit, és szembeállította azokat a baloldali időszak állapotaival.

Hangsúlyozta továbbá, hogy Miskolc az orosz–ukrán háború kitörésekor azonnal segítséget nyújtott a menekülteknek, és a kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a városra. A választásokat illetően úgy fogalmazott, hogy olyan ellenfelekkel állnak szemben, akik háborúpártiak, globalisták és lenézik a miskolciakat. Beszédét azzal zárta, hogy együtt, közösen képesek lesznek „felszántani a pályát”, és Miskolccal, valamint Diósgyőrrel együtt győzelemre vinni Magyarországot.

Ezt követően Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szólalt fel. Elmondta, hogy a háborúellenes gyűlésen a Zebra DPK tagsága múlt héten átlépte a 20 ezres létszámot, így a tematikus digitális polgári körök között messze a legnagyobbá vált.

Kocsis Máté beszédében kitért Ursula von der Leyen bejelentésére is, miszerint további pénzeket kell juttatni Ukrajnának, és rámutatott, hogy a 90 milliárd euróból 60 milliárd katonai kiadásokra, 30 milliárd pedig állami célokra megy. Szerinte ez világosan mutatja, milyen érdekcsoportok állnak a háború folytatása mögött.

Felidézte, hogy Ukrajna az elmúlt két évben háromszor annyi támogatást kapott, mint Magyarország a 2004-es uniós csatlakozás óta összesen. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy családonként átlagosan 1,3 millió forinttal járna többletterhet a magyaroknak, amihez például a csok megszüntetését, a progresszív jövedelemadó bevezetését és az SZJA-mentességgel kapcsolatos programok felülvizsgálatát is felhozza. Szerinte mindez egy olyan háborúért történne, amelyet be lehetne fejezni.

Beszédét Kaja Kallas szavaival zárta. Ursula von der Leyen biztosa korábban arról beszélt, hogy a világ helyzete miatt ideje inni kezdeni. Kocsis Máté ezt így kommentálta: „Kedves Kaja Kallas asszony! A piálás helyett inkább a béke gondolatával érdemes megbarátkozni. Amint a béke megvalósul, mindenki szívesen koccint önnel. Fel a győzelemre, le a háborúval – a Fidesz a legjobb választás.”

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy 37 évvel ezelőtt tartott először lakossági fórumot Miskolcon, és azóta is tart a város és a kormányzat közötti szoros együttműködés. Felidézte, hogy egykor Miskolc adta a Fidesz alelnökét, majd méltatta a város korábbi polgármestereit és közjogi méltóságait. Külön kiemelte Kriza Ákost, akitől azt mondta, hogy még betegsége idején is dolgozott a városért, és halála után ő is gyászolni tudta. Sok sikert kívánt a jelenlegi polgármesternek, Tóth-Szántai Józsefnek.

A miniszterelnök szerint a 37 éve tartó „szövetség” még nem ért véget.

Orbán Viktor első kérdését egy fiatal miskolci apától kapta, aki a város népességcsökkenését és a fiatalok elvándorlását firtatta. Arra volt kíváncsi, miért érdemes Miskolcon maradni, és milyen támogatást tud nyújtani a kormány.

A miniszterelnök válaszában azt hangsúlyozta, hogy elsősorban a szülők felelőssége, hogy a fiatalok itthon maradjanak, és politikai értelemben is arra kérte a szülőket, beszéljenek gyermekeikkel a politikáról.

Hozzátette, hogy a sportnak továbbra is stratégiai ágazatnak kell maradnia, mert a gyereknevelésben fontos szerepe van, és a sport jelentősen hozzájárul a gyermekek személyiségfejlődéséhez. „A sport támogatása a fiatalok támogatása” – fogalmazott.

Orbán Viktor felidézte, hogy Miskolc, mint egykori szocialista iparváros, a rendszerváltás után vesztesként került ki, és presztízse jelentősen csökkent. Ma viszont már modern ipari központként van jelen. A kormány intézkedéseit is összefoglalta: 2010 óta megfelezték a munkanélküliséget, a bérek háromszorosára nőttek, és a város adósságának 36 milliárd forintos részét átvállalta az állam. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a munka még messze nem ért véget.

A fiataloknak szóló kérdésre azt mondta: Miskolc fejlődés alatt áll, és további fejlődés előtt. A városban ma már elérhető a saját lakás lehetősége is, és ebben segítséget nyújt a 3 százalékos hitel és a CSOK. Jó a biztonság, erős a szakképzés, és szerinte a szakmunkásoké a jövő.

Kiemelte továbbá, hogy meg kell akadályozni, hogy a fiatalokat katonai szolgálatra vigyék Ukrajnába. „Se katonát, se pénzt nem küldünk, és így Miskolc is fejlődhet” – mondta.

Egy másik kérdésre válaszolva a high-tech beruházások kapcsán elmondta, hogy Miskolcba az elmúlt időszakban több mint 100 milliárd forint értékű fejlesztés érkezett. Ugyanakkor a járműgyártás területén óvatosságra intett, mivel az iparban éppen korszakváltás zajlik. Győrben is lehetnek nehézségek, amelyeket a Rába fejlesztésével kívánnak kezelni. Hangsúlyozta, hogy a jövő az elektromos autóké, ezért csak ilyen beruházásokat érdemes Miskolcra hozni.

Az oktatás és pedagógusok kérdésében azt mondta, hogy folyamatos kommunikációra van szükség az oktatás irányítói és a tanárok között, de ehhez együttműködés kell. Jelezte, hogy az együttműködés akadozott, de megjegyezte, hogy év végére a pedagógusok átlagbére elérheti a 900 ezer forintot.

A nemzetközi kapcsolatok kapcsán Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország barátai az amerikaiak, a kínaiak és a török világ is, emellett korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatot ápolnak Oroszországgal. Európai szövetségesként Csehországra, Olaszországra és Szlovákiára is számítanak.

A Benes-dekrétumokról azt mondta, hogy azok elfogadhatatlanok, és az új szlovák törvény rontja a szomszédokkal való viszonyt. Hangsúlyozta, hogy a Benes-ügy rendezése elengedhetetlen, és a magyar kormány politikájának része a közép-európai magyar közösségek védelme. Kiemelte, hogy a Benes-ügyben érintett magyarok perköltségeit teljes egészében az állam vállalja.

A Miskolc–Kassa tengely kapcsán elmondta, hogy a miskolciak döntik el, milyen kapcsolatot szeretnének a felvidéki szomszédjukkal. Jelezte, hogy ha van rá nyitottság, gyorsvasút vagy akár tram-train is épülhet a két város között, hasonlóan a Hódmezővásárhely–Szeged vonalhoz.

A következő nézői kérdés arra irányult, hogy a Fidesz mindig is nagy, országos léptékű tervekkel lépett fel, és ezek közül sokat meg is valósított. A háború árnyékában azonban felmerült a kérdés: lehetséges-e még újabb nagy célokat kitűzni és megvalósítani?

Orbán Viktor egy bibliai hasonlattal válaszolt, hangsúlyozva, hogy egy házat nem lehet homokra építeni. Minden nagyszabású tervnek szilárd alapokra van szüksége.

A miniszterelnök szerint a „sziklaalap” négy feltétele a következő:

ki kell maradni a háborúból,

nem szabad pénzt átadni Ukrajnának,

fenn kell tartani a teljes foglalkoztatottságot és a munkaalapú gazdaságot,

és meg kell őrizni a családalapú társadalmi modellt.

Ezt követően Orbán Viktor ismertette a Fidesz–KDNP következő ciklusra szóló terveit:

az átlagbér emelését 1 millió forintra,

a minimálbér 400 ezer forintra növelését,

a 14. havi nyugdíj bevezetésének folytatását (idén egyheti összeggel indul, majd évente növelik),

egy új agrárgazdaság kiépítését,

Magyarország teljes energiafüggetlenségének elérését,

és a mesterséges intelligencia hasznos alkalmazását.

Orbán Viktor felidézte, hogy nem azért lépett politikai pályára, hogy miniszterelnök legyen, hanem mert „nagy dolgokban” akart részt venni. Úgy fogalmazott, hogy a magyar politikát korábban a „merjünk kicsik lenni” mentalitás jellemezte, és azt szeretné, hogy a magyarok nagyok, gazdagok és ismét erősek legyenek.

Egy miskolci tanárnő kérdésére válaszolva, aki a cigányság helyzetét érintette, Orbán Viktor azt mondta, a legnehezebb feladat az, hogy az alacsonyabb társadalmi státuszú rétegek bejussanak a középosztályba. A cigánysággal való együttműködés szerinte a jövő egyik legfontosabb kérdése.

A kormányfő szerint a cigányság polgárosodásában a felnőttek esetében a munkahelyteremtés, a fiataloknál pedig az oktatás a kulcs. Úgy fogalmazott, hogy a cigány közösség bekapcsolódása a magyar társadalomba már elindult, és ez az elmúlt 35 évben a kormány munkájának középpontjában állt.

A miniszterelnök az életszínvonal javulását is kiemelte: 2010-ben átlagosan 39 kilogramm húst vásároltak évente a magyarok, ma ez a mennyiség több mint 60 kilogramm. Egy humoros megjegyzéssel fűzte hozzá, hogy bár lehet ezt a sikert neki tulajdonítani, a teljes eredmény „már túlzás”.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra is, hogy még mindig 80 ezer olyan háztartás van Magyarországon, ahol nincs vezetékes víz. A kormány ezt orvosolni fogja, és a következő négy évben külön hangsúlyt fektetnek a cigányság lakhatási kérdéseire. Elmondta, első lépésként a középosztály számára kell biztosítani a saját lakhatás lehetőségét, hogy ne alakuljon ki feszültség a középosztály és a cigányság között.

Egy másik kérdésben arról érdeklődtek, hogy a bevezetett intézkedések hitelből finanszírozhatók-e. Orbán Viktor erre emlékeztetett, hogy Magyarország már régóta nem képes minden kiadást saját forrásból fedezni, mert a rendszerváltáskor nagy államadósságot örökölt. Célként fogalmazta meg, hogy az új kiadások és bevételek egyensúlyban legyenek, és az ország fokozatosan tudja majd törleszteni a korábbi adósságokat. Hangsúlyozta, hogy a hosszú távú cél az, hogy Magyarország a jövőben már másoknak is tudjon kölcsönt adni.

Az államadósságról szólva elmondta, hogy az adósság a hazai jövedelem 73–74 százalékánál áll, és ennek kamatát kell minden évben visszafizetni. Ezt a terhet le kell venni az országról. Kiemelte, hogy Magyarország nehéz pénzügyi helyzetben van, de szerinte ez már Trianon óta így van, így a jelenlegi intézkedések kritizálása téves. Úgy véli, hogy a mostani intézkedések beleférnek abba a jövedelembe, amelyet a magyar emberek a következő években megtermelnek.

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy minden választási évben a Fidesz–KDNP csökkentette az államháztartási hiányt. Mint kormányfő, azt mondta, képes arra, hogy Magyarország fejlődjön úgy, hogy közben ne élje fel a jövőjét.

A miniszterelnök szerint Magyarország még mindig a régi háborúk következményeivel küzd, és kiemelte, hogy Nyugat-Európa ismét háborúra készül. Az európai országok eddig több mint 200 milliárd eurót fordítottak Ukrajnának, és a kormányfő szerint most több mint 800 milliárd eurós számla érkezett. Kifejezte, hogy szerinte elképzelhetetlen, hogy Ukrajna valaha visszafizesse a kapott kölcsönöket.