Magyarországtól tanul Európa

Az illegális bevándorlással kapcsolatos magyar tapasztalatok a nemzetállamok szintjén figyelmet keltenek és hasznosulnak az Európai Unióban – közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György hozzáfűzte, szinte mindegyik európai uniós tagállam tesz erőfeszítést a migránsok beáramlásának lassítása, a szociális ellátórendszert érő nyomás csökkentése, a családegyesítések korlátozása, a kitoloncolások erősítése érdekében.

Olaszország például Albániában hozott létre központot az érkező illegális bevándorlók számára, Görögország az Afrikából érkezők számára nem biztosította a menekültkérelmek benyújtását, a török-görög határon pedig a korábban kritizált magyar megoldást alkalmazták akadályrendszer formájában, ráadásul az EU támogatásával – sorolta Bakondi György.

A főtanácsadó szerint jelenleg feszültség figyelhető meg az uniós országokban abból fakadóan, hogy a tagállamoknak a mindennapi életre reagáló migrációs politikája nem találkozik az EU-s vezető intézmények – így az Európai Bizottság – „illegális bevándorlást szervező” tevékenységével. Brüsszelben ugyanis szerinte meg vannak győződve arról, hogy a migráció „a munkaerőpiacot, a jövendőbeli nyugdíjrendszert támogatja, a sokszínű társadalom liberális eszméje így fog megvalósulni, és ez vezet el majd az ő terveik szerint mindent megoldó Európai Egyesült Államok létrehozására” – tette hozzá.

Megjegyezte: az Ursula von der Leyen által irányított Európai Bizottság mindent megtesz az illegális migránsok kvóták alapján történő szétosztása, azaz a migrációs paktum jövő évi bevezetése érdekében, ebben pedig az EU soros elnökségét adó Ciprus sem gátolja majd meg.

Bakondi György szerint a Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő szigetre nemcsak Afrika felől, de a sziget török fennhatóságú területiről is intenzíven érkeznek illegális bevándorlók. Ciprus – Spanyolországhoz, Görögországhoz, Olaszországhoz hasonlóan – jogosult lesz az oda érkező bevándorlók más európai országokba való küldésére, ezért a ciprusi EU-elnökség idején nem várható a migrációs paktum felülvizsgálata – mondta.