Konkrét célokat vázolt fel Orbán Viktor

Békepárti magyar sikerstratégiát és konkrét célokat vázolt a jövőre Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen – közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója Facebook-bejegyzésében a Digitális Polgári Körök (DPK) idei első, Miskolcon rendezett háborúellenes gyűlését követően.

Szánthó Miklós azt írta, hogy az év első DPK-gyűlésén a miniszterelnök bebizonyította, a magyar jobboldal még mindig képes újat mutatni, hiszen békepárti sikerstratégiát és a következő ciklusra konkrét célokat vázolt.

A békepárti tábor szellemi horizontja az, hogy a magyarok legyenek nagyok, gazdagok és erősek – fűzte hozzá.

Kiemelte, hogy a teltházas gyűlésen Orbán Viktor világos politikai helyzetképet is rögzített: Európa eddig több mint 200 milliárd eurót költött a háborúra, most pedig egy 800 milliárd dolláros ukrán követelést akarnak szétteríteni a tagállamokon. Ez már nem külpolitikai vita, hanem nyílt pénzügyi kockázat egy egyre instabilabb világpolitikai környezetben, amely közvetlenül érinti a nemzeti szuverenitást, a béreket, a nyugdíjakat és a családok biztonságát – fogalmazott Szánthó Miklós.

Ebben a bizonytalan helyzetben szerinte a magyar jövő és siker négy alaptétele, hogy „ki kell maradnunk a háborúból, a pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak, fenn kell tartani a teljes foglalkoztatottságot, és családalapú társadalomban kell gondolkodnunk”. Mindezek együtt adják azt a szilárd alapot, amely nélkül bármilyen gazdasági cél vagy társadalmi vállalás fenntarthatatlan lenne – rögzítette.

Szánthó Miklós szerint ha ez az alap megmarad, akkor lehet előrelépésről beszélni, a polgári kormány pedig a következő ciklusra konkrét feladatokat jelölt ki világos célokkal, kiszámítható iránnyal és hosszú távú építkezéssel.

Orbán Viktor olyan gazdasági és nemzetstratégiai irányt tervez, amely békére, munkára és stabilitásra épül, és lehetővé teszi a további növekedést – emelte ki, hozzáfűzve, hogy ezek főbb csomópontjai az egymilliós átlagbér, a 400 ezres minimálbér, a 14. havi nyugdíj végigvitele, új agrárgazdaság, energiafüggetlenség és a mesterséges intelligencia okos, nemzeti érdekű felhasználása.

A politikai törésvonal tehát e tekintetben is egyértelmű szerinte, ez pedig a magyar jövő építése és az ukrán háború finanszírozása között húzódik.

Szerinte egy olyan korszakban, amikor Európa újra háborús logika mentén szerveződik, különös súlya van annak a több mint 35 évnyi külpolitikai tapasztalatnak, amellyel Orbán Viktor rendelkezik, aki pontosan ismeri a kockázatokat, valamint képes Magyarországot stabil és önálló növekedési pályán tartani.