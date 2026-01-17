Európai uniós támogatással újabb egészségfejlesztési program indult Hódmezővásárhelyen és Szatmárnémetiben, a kezdeményezés célja a tervezett gyermekvállalás támogatása mellett a szűrési programok kiterjesztése – közölte Kallai Árpád, a Hódmezővásárhelyi és Makói Egészségügyi Ellátó Központ (HMEEK) főigazgatója pénteken.

A szakember a 2,387 millió euró (920 millió forint) összköltségvetésű projektet bemutató rendezvényen emlékeztetett arra, az elmúlt években az egészségügyi intézményben 6 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhatott meg határon átnyúló pályázatok keretében. Hozzátette: valamennyi projekt középpontjában az egészségmegőrzés, a betegségek korai felismerése, a lakosság egészségi állapotának javítása állt.

A Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesületével indított, 2027 novemberéig tartó projekt elsősorban a demográfiai problémákra adhat választ a női egészségfejlesztés, a termékenységtudatosság javításával – közölte az igazgató.

Várbíró Szabolcs professzor, a Szegedi Tudományegyetem nőgyógyászati klinikájának vezetője kifejtette, Magyarországon elmúlt öt évben 15-20 százalékkal csökkent a születések száma. A felmérések szerint a családokban átlagosan eggyel kevesebb gyermek születik, mint amennyit szeretnének.

Ahhoz, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, hozzájárulhat a páciensek egészségtudatosságának növelése – közölte a szakember.

A projekt során elsajátított módszer segítségével a nők a hormonális változások testi jeleinek megfigyelésével azonosítani tudják a peteérésük időpontját. A ciklus követésével korán felismerhetők a különféle eltérések, a nőgyógyászati problémák. A módszert alkalmazó páciensek esetében sokkal hatékonyabbá válhat az alapellátás, a lombikcentrumok eredményessége is javítható.

Gyurisné Pethő Zsuzsanna, a HMEEK projektvezetője elmondta, a program során képzett szakemberek több alkalommal személyes tanácsadást nyújtanak a pácienseknek, megtanítják őket a módszer alkalmazására, egészségi problémák gyanúja esetén pedig továbbirányítják őket a megfelelő kivizsgálására.

A projekt elsődleges célcsoportját a 16-18 éves fiatalok, illetve a 35 év alatti nők jelentik. A diákokat az oktatási intézményeken keresztül kívánják elérni, a felnőttek számára pedig kommunikációs kampány indul, és számítanak a nőgyógyászok és háziorvosok együttműködésére is. A személyes tanácsadások utolsó alkalmára azonban várják a párok férfi tagjait is – tudatta a szakember.

A HMEEK a projekt keretein belül korszerű diagnosztikai és terápiás eszközöket – többek között ultrahangot, magzati megfigyelő rendszert, a méhnyak vagy a hüvely daganatmegelőző állapotának vizsgálatára használt kolposzkópot, valamint laparoszkópos műtéti berendezéséket – vásárol – közölte a projektvezető.

Láng László, a Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesületének projektmenedzsere elmondta, Szatmárnémetiben a Hódmezővásárhelyen már hosszú ideje működő, Romániában újdonságnak számító egészségfejlesztési irodát hoznak létre, amely egészségvédelmi akciókat, tanácsadásokat szervez.

A projekt célja az is, hogy Szatmár megye kisebb településein legalább ezer páciens számára nyújtsanak majd mozgó kardiovaszkuláris és onkológiai szűrést – bőr-, prosztata-, mell- és vastagbélvizsgálatok – vidéki háziorvos bevonásával. A szűrésekhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kihelyezett formában zajlanak, havonta egyszer kitelepülnek a szakemberek korszerű orvosi berendezésekkel a háziorvosi rendelőkbe – tudatta a szakember.

A pályázat keretében az egyesülethez tartozó Boldog Scheffler János Központ gyógypedagógusai mintegy 500-600 nagycsoportos gyermek szenzo-motoros, kognitív és pszichológiai szűrését végzik el Szatmár megye kistelepüléseinek harminc óvodájában. A szűrések célja, hogy az azt igénylő gyermekek még iskoláskezdés előtt megfelelő ellátást kaphassanak – közölte a projektvezető.