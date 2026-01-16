Európa már megtapasztalta a januári havazásokat és a kemény fagyokat, de a tél most újra támadásba lendül. Egy ritka légköri felállás, a Vojejkov-tengely zúdíthat szibériai eredetű hideget a kontinensre.

Rég nem látott téli időjárás köszöntött be Európában 2026 januárjában. Az északkelet felől betörő sarkvidéki levegő a nedvesebb mediterrán és óceáni légtömegekkel keveredve többfelé – köztük a Kárpát-medencében is – jelentős havazást okozott, és Európa legnagyobb részén kifehéredett a táj. Kemény éjszakai fagyok jöttek, sok helyen pedig napközben is fagypont alatt maradt a hőmérséklet. Spanyolországban és a Brit-szigeteken is előfordult –10 fok alatti minimum.

Az elmúlt egy hétben a tél engedett egy kicsit a szorításából a nyugat felől beáramló enyhébb, óceáni léghullámok hatására, de hamarosan újra visszatér egy még erősebb támadással. Az előrejelzések egyre inkább arra mutatnak, hogy

Európa felett létrejöhet az úgynevezett Vojejkov-tengely, amely a legkeményebb teleket szokta elhozni kontinensünkre.

Utoljára 2017-ben, azt megelőzően pedig 2012-ben és 2003-ban került sor hasonló időjárási helyzetre, így egy viszonylag ritkán előálló, de annál drasztikusabb időjárási jelenségről van szó.

Mi az a Vojejkov-tengely?

A Vojejkov-tengely (vagy Vojejkov-híd) akkor alakul ki, amikor két hatalmas anticiklon, a Szibériai- és az Azori-anticiklon összekapcsolódik Európa felett egyfajta magasnyomású hidat, tengelyt hozva létre. Mit jelent ez az időjárásra nézve?

A magasnyomású tengely gátat szab a nyugatias áramlásnak, a ciklonok nem tudnak behatolni a kontinens belsejébe, hanem kénytelenek kerülni a tengelytől északra vagy délre.

Mivel a nyugatias áramlás blokkolva van, a tengely keleti oldalán akadálytalanul zúdulhat be a dermesztően hideg, kontinentális szibériai eredetű levegő Európa szívébe. Ez tartós, kemény fagyokat és száraz, napos időt eredményez.

A Vojejkov név Alekszandr Ivanovics Vojejkov, orosz meteorológus nevét őrzi, aki először írta le ezt a légköri jelenséget.

A globális GFS modell előrejelzésén szépen látható, hogy árasztja el a szibériai hideg Európát január második felében.

Az enyhe időszaknak tehát hamarosan vége és vasárnaptól hidegebb és szárazabb levegő áramlik be Kárpát-medencébe, melynek hatására feloszlik a köd. A szürkeséget végre felváltja a napsütés, ám a derült, szélcsendes éjszakákon –20, –15 fokos fagyok is lehetnek, és napközben is fagypont alatt maradhatnak a maximumok – írja az időkép.