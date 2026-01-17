Belföld
Megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását Budapesten
jelentősen megnövekedhet a kátyúk száma a fagyos, jeges időjárásban
Közleményükben arra hívták fel az autósok figyelmét, hogy a biztonságos közlekedés érdekében fokozott óvatossággal vezessenek: a balesetek megelőzése érdekében kérik, hogy az autósok csökkentett sebességgel közlekedjenek, figyeljék az útfelületet, „számítsanak váratlan kátyúkra”, egyenetlenségekre, tartsanak nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni az úthibákra. Továbbá kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és fékezést, amelyek instabil burkolaton veszélyesek lehetnek – írták.
A Budapest Közút, amely 1100 kilométer fővárosi tulajdonú, jellemzően tömegközlekedéssel érintett közutat üzemeltet, folyamatosan ellenőrzi ezen utak állapotát és fenntartási feladatai keretében javítja az úthibákat.
„A havazás következtében növekedő feladatmennyiségre felkészülve, a társaság saját kivitelezői kapacitásainak átcsoportosításával biztosítja a kátyúk javításának hatékonyságát, valamint, ha szükségessé válik, alvállalkozókat is bevon a munkavégzésbe” – írták, hozzátéve, hogy a kátyúk javítására a téli időszakban jellemző hideganyagos technológiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi a burkolathibák gyors és hatékony ideiglenes helyreállítását még alacsony hőmérsékleten is.
A Budapest Közút online hibabejelentő oldalán bárki bejelenthet kátyúkat, burkolathibákat, ezzel segítve a gyors beavatkozást – áll a közleményben.