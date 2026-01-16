Belföld
Lehet korcsolyázni a Balatonon és a Velencei-tavon
Az elmúlt napokban a Balaton és a Velencei-tó jege tovább erősödött
Ennek köszönhetően a Balaton déli partjának jege teljesen, az északi korlátozottan alkalmas a jégen való tartózkodásra – írja honlapján a Rendőrség.
A parttól távolabb eső nyílt jégfelületre menni továbbra is veszélyes.
A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.
Ha jégre lépünk, az alábbi szabályokat mindenképpen tartsuk be:
- csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken ajánlott tartózkodni a jégen a beszakadási veszély csökkentése miatt,
- csak nappal és jó látási viszonyok között lépjünk a part menti jégre,
- lehetőség szerint egyedül ne, csak társakkal együtt menjünk a jégre,
- járművekkel senki ne menjen rá a jégre,
- rendelkezzünk feltöltött mobiltelefonnal, ha baj esetén segítséget kellene kérni,
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel (a biztonságos munkavégzés kivételével), valamint kikötők és veszteglőhelyek területén tilos a jégen tartózkodni.
A balesetek megelőzése érdekében a rendőrök a jégen tartózkodás szabályait fokozottan ellenőrzik, valamint azokon a helyszíneken, ahol kollektív vagy szervezett jégen tartózkodást terveznek, ott az önkormányzatoknak, egyesületeknek vagy rendezvényszervezőknek a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyedi jégvizsgálatokkal és mérésekkel is segít.
A Velencei-tó jege szintén alkalmas korcsolyázásra, itt a Napsugár Strandon és a Holdfény Sétányon alakítanak ki korcsolyázási lehetőséget a hétvégén.
A következő napokban komolyabb lehűlés érkezik, szibériai eredetű hideg levegő árasztja el az országot, ami tovább erősíti a jeget a Balatonon és a Velencei-tavon – írja az időkép.