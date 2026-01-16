2026. január 17., szombat

Előd

Vita a demográfiáról
Belföld

Lehet korcsolyázni a Balatonon és a Velencei-tavon

Az elmúlt napokban a Balaton és a Velencei-tó jege tovább erősödött

 2026. január 16. péntek. 20:51
Már 12-15 centiméteresre hízott a jég a Balaton déli partján, míg az északi parton jellenzően 8-12 centiméter a jégvastagság, mivel ott később kezdett befagyni a tó.

A Balaton déli partján már lehet siklani a jégen
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Ennek köszönhetően a Balaton déli partjának jege teljesen, az északi korlátozottan alkalmas a jégen való tartózkodásra – írja honlapján a Rendőrség.

A parttól távolabb eső nyílt jégfelületre menni továbbra is veszélyes.

A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

Ha jégre lépünk, az alábbi szabályokat mindenképpen tartsuk be:

  • csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken ajánlott tartózkodni a jégen a beszakadási veszély csökkentése miatt,
  • csak nappal és jó látási viszonyok között lépjünk a part menti jégre,
  • lehetőség szerint egyedül ne, csak társakkal együtt menjünk a jégre,
  • járművekkel senki ne menjen rá a jégre,
  • rendelkezzünk feltöltött mobiltelefonnal, ha baj esetén segítséget kellene kérni,
  • éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel (a biztonságos munkavégzés kivételével), valamint kikötők és veszteglőhelyek területén tilos a jégen tartózkodni.

A balesetek megelőzése érdekében a rendőrök a jégen tartózkodás szabályait fokozottan ellenőrzik, valamint azokon a helyszíneken, ahol kollektív vagy szervezett jégen tartózkodást terveznek, ott az önkormányzatoknak, egyesületeknek vagy rendezvényszervezőknek a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyedi jégvizsgálatokkal és mérésekkel is segít.

A Velencei-tó jege szintén alkalmas korcsolyázásra, itt a Napsugár Strandon és a Holdfény Sétányon alakítanak ki korcsolyázási lehetőséget a hétvégén.

A következő napokban komolyabb lehűlés érkezik, szibériai eredetű hideg levegő árasztja el az országot, ami tovább erősíti a jeget a Balatonon és a Velencei-tavon – írja az időkép.

