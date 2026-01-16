2026. január 17., szombat

Előd

Vita a demográfiáról
Belföld

Kövér László az Országházban fogadta a chilei Képviselőház elnökét

Magyarország baráti országként tekint az egyik legstabilabb, leginnovatívabb dél-amerikai országra

MH/MTI
 2026. január 16. péntek. 19:02
Kövér László az Országházban fogadta José Miguel Castrót, a chilei Képviselőház elnökét – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája pénteken.

Kövér László az Országházban fogadta a chilei Képviselőház elnökét
José Miguel Castro, a chilei képviselőház elnöke (b2) megtekinti a Szent Koronát Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének társaságában (j) az Országház kupolacsarnokában 2026. január 16-án
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

tekint az egyik legstabilabb, leginnovatívabb dél-amerikai országra, amellyel nemcsak a közös értékek, de a közös problémák is összekötnek.

A házelnök a hivatalos kétoldalú találkozón kijelentette, hogy „a parlamenti diplomáciára, mint a kapcsolatfejlesztés fontos eszközére tekintünk, amely mind a politikai, mind a gazdasági kapcsolatainkat erősíti.”

Kövér László hozzátette, hogy a magyar és a latin-amerikai színtéren is felértékelődni látszik a parlamenti diplomácia szerepe, például az olyan globális kihívások kapcsán, mint a klímaváltozás, a migráció vagy a kábítószerek elterjedése elleni küzdelem.

Rögzítették azt is: a tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy a ma politikai, társadalmi berendezkedését a „józan ész” politikájára szükséges építeni.

„Magyarország a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett támogatja Chile és az Európai Unió közötti kapcsolatok kiszélesítését is” – hangsúlyozták. Hozzátették: a házelnök megemlítette, hogy 2025 szimbolikus jelentéssel bírt a Magyarország és Chile közötti együttműködés történetében, hiszen tavaly ünnepelték a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját.

