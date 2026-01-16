Hatalmas adomány gyűlt össze a palackvisszaváltásokból

Több mint 120 millió forint adomány gyűlt össze rászoruló családoknak a palackvisszaváltásokból fél év alatt – közölte a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. pénteken.

A MOHU Mosolyra váltó programjában több mint 120 millió forint adomány gyűlt össze

Azt írták, hogy a MOHU Mosolyra váltó programjában összegyűlt adomány a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt gyermekeket és családokat segítő programjait támogatja.

A Mosolyra váltó programnak köszönhetően a fogyasztók minden egyes REpont automatás visszaváltásnál eldönthetik, hogy az italcsomagolások után járó összeget bolti utalványként – Európa-szinten egyedülálló módon –, azonnali banki utalással kapják meg, vagy egyetlen gombnyomással jótékony célra ajánlják fel – ismertették.

Bozóki Csabát, a MOHU Intézményi Hulladékmenedzsment igazgatóját idézve hangsúlyozták: az adomány jól mutatja, hogy a REpont rendszer nemcsak a környezetet védi, hanem a társadalom számára is kézzelfogható segítséget jelent.

Az adományok felhasználásáról közölték: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a rászoruló családok mindennapi támogatására és gyermekek számára működtetett közösségi tereire fordítja az összeget. Az Ökumenikus Segélyszervezet hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését és esélyteremtő programjait támogatja belőle országos intézményhálózatában. A Magyar Vöröskereszt az adományt rászoruló családok megsegítésére, többek között alapvető ellátásra és gyermekek számára szervezett szociális programok finanszírozására használja fel – olvasható a tájékoztatásban, amely szerint a MOHU kötelező visszaváltási rendszerében indulás óta eddig több mint négymilliárd italcsomagolás került vissza a körforgásba.

Jelezték azt is, hogy a támogatható célok és szervezetek időről időre változnak.

A MOHU arra biztat mindenkit, hogy visszaváltáskor továbbra is éljen az adományozás lehetőségével – húzták alá.