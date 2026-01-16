Extrém időjárás – 1256 riasztás

Az elmúlt hetekben bebizonyosodott, hogy működött a katasztrófavédelem és a rendőrség rendszere, a magyar emberek biztonságban érezhették magukat – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Budapesten.

Az extrém időjárás miatt már több mint 400 alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására

Rétvári Bence a katasztrófavédelemhez érkezett tíz új tűzoltóautó átadásán – megköszönve a szervezet munkáját – azt mondta, mindenki a hivatásának legmagasabb szintjén látta el feladatát.

Ismertetése szerint a katasztrófavédelem munkatársai az extrém időjárási viszonyokban 1256 alkalommal segítettek: 730-szor közúton, 77-szer kidőlt fához és 449 esetben egyéb mentési, veszélyelhárítási munkákhoz riasztották őket.

Az államtitkár kitért arra, hogy 2010 óta „a biztonságra fordítható” forrásokat megnégyszerezték, így 378 százaléka ma a költségvetési keret annak, ami tizenöt évvel ezelőtt volt.

Kitért arra is, hogy az elmúlt években számtalan új, modern eszközt és gépkocsit kapott a katasztrófavédelem, valamint a laktanya felújítások és az informatikai rendszer fejlesztése is segítette a katasztrófavédők munkáját.

Bejelentette: a gépjármű megújító program keretében 56 új, korszerű tűzoltóautó érkezik a katasztrófavédelemhez.

A pénteken átadott tíz gépjármű 3,1 milliárd forintba került, és idén még húsz ilyen tűzoltóautó érkezik a szervezethez, a következő években pedig további huszonhat – mondta el Rétvári Bence.

Az államtitkár kitért arra, hogy a katasztrófavédelem arra jogosult munkatársai is megkapják a hathavi fegyverpénzt.

A tíz tűzoltóautó kulcsait Rétvári Bence és Góra Zoltán, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adta át a vármegyei egységek képviselőinek.