Csökkent a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben

Közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

MH/MTI
 2026. január 17. szombat. 5:46
Az év második hetében országos szinten csökkent a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteken a honlapján.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/NLA/Science Photo Libra/Nemes Laszlo

A tájékoztató szerint az év második hetében 16 ellátási területen stagnálást figyeltek meg, emelkedést tapasztaltak Salgótarjánban és Szekszárdon, csökkenést pedig Budapest Északi szennyvíztisztító ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon és Veszprémben.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint az agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Szombathelyen, Veszprémben, Pécsen, Kaposváron, Szegeden, Békéscsabán, Salgótarjánban és Nyíregyházán az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon, Egerben és Debrecenben a mérsékelt tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának csökkenése várható.

Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban stagnált, a második naptári héten Budapest Déli szennyvíztisztító ellátási területén, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban, Szekszárdon, valamint Budapest agglomerációjába tartozó településeken volt kimutatási határ felett a mennyisége.

A szennyvízeredmények alapján az Influenza A vírus az előző hetekhez viszonyítva nagyjából azonos szinten cirkulál a lakosság körében, a fertőzésszámok jelentős csökkenése nem várható a következő időszakban – írták.

