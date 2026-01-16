Békéscsaba mára nagyon beindult, mivel a kormány a magyar emberek pénzéből Magyarországot fejleszti, és nem pedig Ukrajnát, ami jól látszik az ipari teljesítmény növekedésében és a munkanélküliség csökkenésében is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Békéscsabán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b), Johannes Michael Wareka, a Marzek Etiketten+Packaging GmbH tulajdonosa és ügyvezetője (k) és Takács Árpád, Békés vármegye főispánja (j) a Marzek Kner Packaging Kft. új beruházásának átadásán Békéscsabán 2026. január 16-án. Az osztrák csomagolóanyag-gyártó vállalat összesen 5,5 milliárd forint értékben hajtott végre kapacitásbővítést az utóbbi években, amihez a kormányzat mintegy 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Marzek Kner Packaging Kft. újabb beruházásának átadásán arról tájékoztatott, hogy az osztrák csomagolóanyag-gyártó vállalat összesen 5,5 milliárd forint értékben hajtott végre kapacitásbővítést az utóbbi években, amihez a kormányzat mintegy 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott, betonbiztossá téve 480 ember munkahelyét.

Beszédében kifejtette, hogy a cég termékeinek több mint fele az exportpiacokon kerül értékesítésre, a gyártás ráadásul a fenntarthatósági szempontok teljes figyelembe vételével zajlik a telephelyen. „A környezettudatos, papíralapú csomagok gyártásának kapacitását növelő beruházás nyomán a vállalat még többet fog exportálni, úgy, hogy közben kevesebb energiát használ fel és a működés kevesebb hulladékkal fog járni” – mutatott rá.

Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy tíz-tizenkét évvel ezelőtt még bántó fejlettségbeli különbség volt az ország keleti és nyugati fele között, de ezt mostanra sikerült felszámolni, így az új stratégiai célkitűzés a déli országrész fejlesztése, és ebben Békés vármegye és Békéscsaba kulcsszerepet tölt be.

„A magyar emberek pénzéből Magyarországot, Dél-Magyarországot, azon belül pedig Békéscsabát fejlesztjük. Büszkék vagyunk arra, hogy Békés vármegye az elmúlt időszakban rendkívüli teljesítményt nyújtott. 2014-ben ennek a vármegyének az ipari termelése 450 milliárd forintot jelentett. A tavalyi évben ez majdnem duplájára, már 830 milliárd forintra nőtt” – jelentette ki.

„Hogy valami megindult, az nem fejezi ki kellőképpen azt, ami Békéscsabán történik. Egyszerűen Békéscsaba nagyon beindult az elmúlt években” – folytatta. Majd kiemelte, hogy nemrég a vármegye történetének valaha volt legnagyobb beruházását jelentették be a városban.

Illetve érintette azt is, hogy a munkanélküliség Békés vármegyében tíz év alatt körülbelül a felére csökkent, tíz százalékról öt százalék közelébe, amiben annak is szerepe lehetett, hogy ez idő alatt 49 nagyberuházás jött itt létre állami támogatással, összesen 422 milliárd forint értékben.

Szijjártó Péter ezt követően arra is kitért, hogy az osztrák vállalatok mára nagyjából 75 ezer főt foglalkoztatnak Magyarországon, és a kormány az elmúlt tíz évben 68 osztrák nagyberuházáshoz nyújtott anyagi támogatást.

Végezetül pedig hangsúlyozta, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, egyik krízis követi a másikat, aminek nyomán új világrend van kialakulóban, amelyben Európa nem találja a helyét és a helyes válaszokat.

Leszögezte, hogy a kontinens a brüsszeli politika következtében egyre inkább elszigetelődik a világgazdaság és a világpolitika legfontosabb szereplőitől, miközben már felvállaltan „hadigazdaságot” építenek, amit a magyar kormány a lehető leghatározottabban elutasít.

„Mi a háború szomszédságában, a háború következményeivel nap mint nap szembesülve végre békét akarunk, háború helyett békét, hadigazdaság helyett békegazdaságot (…) És mi a magyar emberek pénzét Magyarország fejlesztésére akarjuk felhasználni, a magyar emberek pénzéből magyarországi beruházásokat, gyárépítéseket finanszírozunk, olyan gyárak építését, amelyekben magyar embereknek adnak munkát és magyar családoknak adnak biztos megélhetést” – összegzett.