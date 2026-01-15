Nincs változás - Magyarország továbbra is elutasítja a migrációt

A magyar kormány továbbra is nemet mond a migrációra, így ez is fontos tétje lesz az áprilisi választásnak – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

Folyik a nyomrögzítés a németországi Ulm városban történt késelés helyszínén

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra reagált friss bejegyzésében, hogy egy eritreai bevándorló előző nap két embert is megkéselt a németországi Ulmban.

„Több mint tíz éve törtek rá az illegális migránsok Európára. Mi, magyarok tíz éve nemet mondunk a tömeges illegális migrációra, Brüsszel pedig tíz éve erőlteti a migránsok befogadását” – húzta alá.

„Akik igent mondtak Brüsszelnek pórul jártak… Elég csak ránézni a nyugat-európai nagyvárosok utcaképére, a párhuzamos társadalmakra, az antiszemita tüntetésekre és a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményekre” – folytatta.

Majd rámutatott, hogy a mostani késes támadás sajnos nem egyedi, ugyanis a „migránsbűnözés elterjedt Nyugat-Európában”.

„Így jár az, aki igent mond Brüsszelnek a migrációra” – fogalmazott.

Szijjártó Péter leszögezte: „Mi, magyarok eddig nemet mondtunk, és ha mi maradunk kormányon, továbbra is nemet fogunk mondani Brüsszelnek.”

„Mondjunk továbbra is nemet a migrációra, ne kockáztassuk Magyarország biztonságát!” – írta.