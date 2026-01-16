Milliárd közeli támogatás a roma közösségeknek

Egy ország akkor erős, ha figyel a közösségeire, ezért hirdetik meg idén is a roma nemzetiségi pályázatokat 770 millió forint összértékben – jelentette be a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Budapesten, Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész kiállításának megnyitóján.

Kovács Edit a festőről elnevezett roma művészeti galériában a Barna hajnalok című tárlat megnyitóján közölte, a keretösszeget négy területen osztják szét: 293 millió forintot szánnak a roma kulturális élet megerősítésére, a hagyományok ápolására, a tárgyi és szellemi értékek megőrzésére és továbbadására, 190 millió forintra pályázhatnak a roma civil szervezetek a működésükhöz, 280 millió forinttal támogatják a fiataloknak szóló romani nyelvi, művészeti és hagyományőrző táborokat, valamint 7 millió forint jut a roma nyelvet, kultúrát és tudást átadó pedagógusok szakmai fejlődésének támogatására.