Milliárd közeli támogatás a roma közösségeknek
770 millió forint értékben hirdet pályázatot a kormány
Kovács Edit, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkára beszédet mond Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész Barna hajnalok című kiállításának megnyitóján a festőről elnevezett roma művészeti galériában Budapesten 2026. január 15-én. A tárlat március 5-ig tekinthető meg
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Kovács Edit a festőről elnevezett roma művészeti galériában a Barna hajnalok című tárlat megnyitóján közölte, a keretösszeget négy területen osztják szét: 293 millió forintot szánnak a roma kulturális élet megerősítésére, a hagyományok ápolására, a tárgyi és szellemi értékek megőrzésére és továbbadására, 190 millió forintra pályázhatnak a roma civil szervezetek a működésükhöz, 280 millió forinttal támogatják a fiataloknak szóló romani nyelvi, művészeti és hagyományőrző táborokat, valamint 7 millió forint jut a roma nyelvet, kultúrát és tudást átadó pedagógusok szakmai fejlődésének támogatására.