Megújult az NVI honlapja az országgyűlési választásra
Lehetőség van a jelöltek, jelölőszervezetek, nemzetiségi szervezetek keresésére, és elérhetők az ezekkel kapcsolatos statisztikák is
A jelölőszervezetek a választásban használatos nyomtatványokat is elérhetik a www.valasztas.hu oldalon.
A választópolgárok ellenőrizhetik, melyik választókerületben jogosultak szavazásra és mely szervezetek állítottak országos listát, továbbá kit ajánlottak az országgyűlési választáson. lehetőség van a szavazóhelyiségek címének ellenőrzésére is.
Lehetőség van továbbá az oldalon választással kapcsolatos ügyintézés indítására: a magyarországi lakcímmel rendelkezők elindíthatják az országgyűlési választásra vonatkozó, átjelentkezéssel, mozgóurna-igényléssel, külképviseleti szavazással kapcsolatos ügyeiket. Emellett az országgyűlési választástól függetlenül benyújtható kérelmeket is be lehet adni, amelyek a kérelem benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szólnak, amíg azt az ügyfél vissza nem vonja. Ilyen például a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, az adatok választásikampány-célú szolgáltatásának tiltása vagy engedélyezése, a fogyatékossággal élők segítségnyújtásával kapcsolatos kérelem. A fogyatékossággal élő választópolgár ugyanis akadálymentes szavazóhelyiséget, Braille-írásos szavazósablont, könnyen érthető tájékoztatót vagy Braille-írásost értesítőt igényelhet, illetve a korábbi igényét visszavonhatja. A választópolgár tájékoztatást is kérhet a választási irodától a választási informatikai rendszerben nyilvántartott adatairól.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárok az oldalon kérhetik névjegyzékbe vételüket, regisztrációjuk meghosszabbítását, módosítását vagy törlését.
Emellett az oldalon közlik a névjegyzékkel kapcsolatos döntések listáját, amelyeket az NVI nem tudott kézbesíteni. A határozatokat a kérelmező vagy kézbesítési meghatalmazottja a választási irodában átveheti.