Már lobog a tűz a rászorulók kályhájában

Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára tűzifaosztáson az országos tűzifaprogramról tartott sajtótájékoztató után Szakáldon 2026. január 15-én. A kormány január 14-i ülésén a rendkívüli hideg miatt a tűzifaosztásról született döntés, és másnap már megkezdődtek az első kiszállítások

Fülöp Attila úgy fogalmazott: „senkit sem hagyunk magára, mindenkiről gondoskodni fogunk, minden segítséget meg fogunk adni és ráadásul azonnal cselekszünk”.

A Belügyminisztérium államtitkára hangsúlyozta, hogy a kormány szerdai ülésén a rendkívüli hideg miatt a tűzifaosztásról született döntés után csütörtökön már megkezdődtek az első kiszállítások. Mint mondta, ma már lobog a tűz azoknak a rászorulóknak a kályháiban, akik az országos tűzifaosztásról szóló programban segítséget kapnak az extrém hidegben.

Ismertette, a tűzifaprogram azért született meg, hogy a kormány mindenkinek plusz segítséget tudjon adni a már meglévő szociális tűzifaprogramon felül. Jelenleg 17 ezer köbméternyi fa áll rendelkezésre, az első körben a rendőrség irányítja a programot a honvédséggel, a polgárőrséggel, a katasztrófavédelemmel és szükség szerint a büntetés-végrehajtással kiegészülve.

Elmondta, a program első részében a leginkább rászorulóknak kezdték el a kiszállítást, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét érinti. A második ütemben Heves, Somogy és Tolna vármegye következik.

Fülöp Attila közölte, a tűzifaprogramban az önkormányzatok tudnak igényelni támogatást a rászorulók részére. Fontosnak nevezte, hogy a programban valóban a rendkívüli hideg kapcsán történjen meg mindenki részéről az igénylés. Szavai szerint a kezdeményezésben a hatóságok együttműködése példaértékű. A programban minden arról szól, hogy a kormány mindenkiről a lehető leghamarabb gondoskodni tudjon, aki rászorul – fűzte hozzá.

Tállai András, a térség fideszes országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a kormánynak egy általános szociális segítő programja is van, amely az önkormányzatokon keresztül érvényesül. Választókörzetében az 54 településből 47 nyert 135 millió forintot, aminek köszönhetően 4500 köbméter tűzifát és 2600 mázsa barnakőszenet kapnak a rászoruló családok.