2026. január 16., péntek

Előd

EUR 385.91 Ft
USD 331.65 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Már lobog a tűz a rászorulók kályhájában

Tűzifaosztásról született döntés

MH/ MTI
 2026. január 15. csütörtök. 23:33
Megosztás

Mindenkinek segítséget és azonnali cselekvést ígért a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár csütörtök délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szakáldon, ahol tűzifaosztásban vett részt.

Már lobog a tűz a rászorulók kályhájában
Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára tűzifaosztáson az országos tűzifaprogramról tartott sajtótájékoztató után Szakáldon 2026. január 15-én. A kormány január 14-i ülésén a rendkívüli hideg miatt a tűzifaosztásról született döntés, és másnap már megkezdődtek az első kiszállítások
Fotó: MTI/Vajda János

Fülöp Attila úgy fogalmazott: „senkit sem hagyunk magára, mindenkiről gondoskodni fogunk, minden segítséget meg fogunk adni és ráadásul azonnal cselekszünk”.

A Belügyminisztérium államtitkára hangsúlyozta, hogy a kormány szerdai ülésén a rendkívüli hideg miatt a tűzifaosztásról született döntés után csütörtökön már megkezdődtek az első kiszállítások. Mint mondta, ma már lobog a tűz azoknak a rászorulóknak a kályháiban, akik az országos tűzifaosztásról szóló programban segítséget kapnak az extrém hidegben.

Ismertette, a tűzifaprogram azért született meg, hogy a kormány mindenkinek plusz segítséget tudjon adni a már meglévő szociális tűzifaprogramon felül. Jelenleg 17 ezer köbméternyi fa áll rendelkezésre, az első körben a rendőrség irányítja a programot a honvédséggel, a polgárőrséggel, a katasztrófavédelemmel és szükség szerint a büntetés-végrehajtással kiegészülve.

Elmondta, a program első részében a leginkább rászorulóknak kezdték el a kiszállítást, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét érinti. A második ütemben Heves, Somogy és Tolna vármegye következik.

Fülöp Attila közölte, a tűzifaprogramban az önkormányzatok tudnak igényelni támogatást a rászorulók részére. Fontosnak nevezte, hogy a programban valóban a rendkívüli hideg kapcsán történjen meg mindenki részéről az igénylés. Szavai szerint a kezdeményezésben a hatóságok együttműködése példaértékű. A programban minden arról szól, hogy a kormány mindenkiről a lehető leghamarabb gondoskodni tudjon, aki rászorul – fűzte hozzá.

Tállai András, a térség fideszes országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a kormánynak egy általános szociális segítő programja is van, amely az önkormányzatokon keresztül érvényesül. Választókörzetében az 54 településből 47 nyert 135 millió forintot, aminek köszönhetően 4500 köbméter tűzifát és 2600 mázsa barnakőszenet kapnak a rászoruló családok.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink