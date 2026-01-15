Jogos elvárás az időskori nyugalom és biztonság

A nemzeti kormány megbecsüli idős honfitársainkat, hálásak vagyunk azért, hogy munkájukkal építették az országot - írta közösségi oldalán csütörtökön Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a kormánynak a nyugdíjasok érdekében meghozott döntéseit értékelve.

„Alacsonyak-e a nyugdíjak? Egyfelől igen, másfelől nem. Először is igen, mert nem létezik olyan szám, amihez ne lehetne még egyet hozzáadni. Mindig lehet emelni a nyugdíjakat, ahogyan mi tesszük is évről évre” - fogalmazott az államtitkár. Felidézte: a „gyurcsányi nyugdíjcsökkentés” miatt Orbán Viktor 2010-ben vállalta, hogy minden évben legalább az infláció mértékével emeli a kormány a nyugdíjakat, ami megakadályozza azok elértéktelenedését.

Harmadrészt az elmúlt 16 évben a bérek nagyon megugrottak - a minimálbér például 73 ezer forintról 323 ezerre, az átlagbér pedig 202 ezerről 700 ezer forintra -, ami jó hír, de tekintettel kellett lenni azokra, akik már nem aktívak a munkaerőpiacon. Ezért a kormány szükségesnek tartotta a 13. havi nyugdíj mellé a 14. havi nyugdíj bevezetését is - írta a politikus, hozzátéve: a nyugdíjrendszer rendkívül bonyolult, ezért ez volt a legjobb és leggyorsabb megoldás.

Nagy János leszögezte: „nyugdíjas honfitársaink joggal várják el, hogy biztonságban és megbecsülésben tölthessék nyugdíjas éveiket. Éppen ezért a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését a kormány 2010 óta megtartotta, sőt a nyugdíjakat gyakran az infláció felett is emelte. A nemzeti kormány megbecsüli az idős honfitársainkat, hálásak vagyunk azért, hogy munkájukkal építettek az országot. Szavak helyett tettek” - zárta bejegyzését az államtitkár.