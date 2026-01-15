Indul az állatvédelmi oktatás

Áprilisig lehet jelentkezni az állatvédelmi oktatási pályázatra, már örökös állatbarát és vadállatvédő címekre is pályázhatnak oktatási és gyermekvédelmi intézmények - közölte a Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központ csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a pályázatra olyan magyarországi és határon túli magyar intézmények jelentkezését várják, amelyek kiemelkedően sokat tesznek az állatvédelemért, és törekednek arra, hogy beépítsék a felelős állattartást a nevelésbe, változatos és kreatív programok segítségével.

A részletes pályázati feltételek a ezen a linken érhetőek el. A beérkezett munkákat egy állatvédelmi és pedagógus szakemberekből álló zsűri bírálja el - áll a közleményben.