Előd

Belföld

Indul az állatvédelmi oktatás

MH/MTI
 2026. január 15. csütörtök. 13:01
Áprilisig lehet jelentkezni az állatvédelmi oktatási pályázatra, már örökös állatbarát és vadállatvédő címekre is pályázhatnak oktatási és gyermekvédelmi intézmények - közölte a Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központ csütörtökön az MTI-vel.

Indul az állatvédelmi oktatás
Képünk illusztráció
Fotó: Monika Skolimowska / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A közlemény szerint a pályázatra olyan magyarországi és határon túli magyar intézmények jelentkezését várják, amelyek kiemelkedően sokat tesznek az állatvédelemért, és törekednek arra, hogy beépítsék a felelős állattartást a nevelésbe, változatos és kreatív programok segítségével.

A részletes pályázati feltételek a ezen a linken érhetőek el. A beérkezett munkákat egy állatvédelmi és pedagógus szakemberekből álló zsűri bírálja el - áll a közleményben.

