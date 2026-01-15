A katonák is viszik a tűzifát

A Magyar Honvédség kijelölt állománya mától segít abban, hogy a szociális tűzifa program keretében biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz.

A Magyar Honvédség a szociális tűzifa program keretében nyújt támogatást: Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több mint 160 katona és 30 teherautó dolgozik azon, hogy a tüzelő eljusson a rászorulókhoz

Három vármegyében - Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg - több mint 30 teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában. A felhasogatott tűzifát katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják.

A feladatban egyelőre az MH Lahner György 2. Ellátóezred, az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár, kaposvári zászlóaljával, valamint az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred, az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred, és az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred vesz részt.

Ezen alakulatok feladatra kijelölt állománya az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság vezetése alatt fogja feladatait végrehajtani. Az ellátóezred öt teherautója már úton van, csütörtökön Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre szállítanak tüzelőt. A hét elején pedig az ónos eső miatt szükségessé vált forgalomszabályozásban is segítettek a katonák az M1-es autópályán és az M0-ás autóúton.