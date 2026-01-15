Vidékfejlesztési program segíti a kistelepüléseket

A Versenyképes Járások Program segít élhetőbbé tenni a vidéki kistelepüléseket – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára szerdán a program támogatásával beszerzett eszközök és aszfaltburkolattal ellátott út átadásán Vámosgyörkön és Atkáron.

Vámosgyörk, 2026. január 14. Szabó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b2), Czunyiné Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára (k) és Gedei Zoltán polgármester (j2) átvágja a nemzeti színű szalagot a versenyképes járások programban megvalósult fejlesztések átadásán a Heves vármegyei Vámosgyörkön 2026. január 14-én.

Czunyiné Bertalan Judit az előbbi helyszínen arról beszélt: a kormány olyan fejlesztéseket támogat a Versenyképes Járások Programmal, melyek a vidéki települések élhetőbbé tételét, fenntarthatóbbá tételét és fejlődését szolgálják. Vámosgyörkön mintegy 10 millió forintból egy fűnyírótraktor és fűkaszák beszerzése valósult meg – tette hozzá.

Emlékeztetett, a program 2024 őszén indult, és bizonyítja azóta is, hogy a kormány nem hagyta magára a magyar vidéket. Emlékeztetett: a kistelepülések és vidéki kisvárosok komfortosabbá tételét, lakosságmegtartó és –növelő erejét szolgálta a Területi és Települési Operatív Program (TOP) és az immár 7 éve működő Magyar Falu Program is.

Ehhez járul hozzá a falusi csok és a családtámogatási rendszer, amely ugyancsak segít élettel megtölteni a vidéki településeket. Így a kormány az elmúlt másfél évtizedben a vidéki településeknek olyan perspektívát nyitott, mellyel élve a fejlődni vágyók megtalálják az ehhez vezető utat – mondta az államtitkár.

Rámutatott: a Versenyképes Járások Program a korábbiaktól eltérő logikával közelíti meg a település- és térségfejlesztést. Itt a térségi szemlélet a meghatározó, figyelembe véve a vármegyék különböző földrajzi, gazdasági, társadalmi és településszerkezeti adottságait – húzta alá. Közölte: a térségek legjelentősebb gazdasági teljesítményét felmutató települések iparűzési adójának egy részét ez évtől az érintett önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásként fizették be a Területfejlesztési Alapba.

Ezt a járásonként garantáltan 250, illetve megyei jogú városokat érintő esetben 500 millió forintos forrást fejlesztési fórum keretében osztották el egymással együttműködve a felhasználásra jogosult települések vezetői – ismertette az államtitkár. Rámutatott, így „alulról megfogalmazott, a kistelepülések mindennapjainak szempontjából fontos” fejlesztési igények jelentek meg, melyek témakörét a kormány és a szaktárca sem próbálta keretek közé szorítani.

Czunyiné Bertalan Judit szerdán Atkáron, egy 47 millió forintból szilárd burkolattal ellátott, 570 méter hosszú belterületi út átadásán arról is beszélt, hogy a Versenyképes Járások Program a területi kiegyenlítést szolgálja, hiszen a kimagasló gazdasági teljesítményű városok iparűzési adójából olyan környező kistelepüléseknek juttat fejlesztési forrásokat, melyek lakói munkavállalóként hozzájárulnak ennek az adóbevételnek a megtermeléséhez.