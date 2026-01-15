Választási beavatkozás várható Brüsszel részéről

A frissen kiszivárgott iratok is tanúsítják, hogy Brüsszelből minden egyes magyarországi választásba beavatkoznak, most pedig minden eddiginél durvább beavatkozás várható – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az X-en.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra reagált legújabb bejegyzésében, hogy kiszivárgott iratok szerint Benedek Márton, az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője már 2019-ben titokban a magyar kormánnyal szembeni ellenzéki mozgalom koordinálásán dolgozott.

„Hát, bizony, így megy ez! Brüsszelnek olyan kormányok kellenek, amelyek igent mondanak neki: igent mondanak a háborúra, a migrációra és a genderre” – húzta alá.

„Magyarország szuverén nemzeti kormánya viszont nemet mond Brüsszelnek: nemet mondunk a háborúra, a migrációra és a genderre” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte: „Brüsszel hosszú évek óta le akar minket takarítani a pályáról. Minden egyes választásba beavatkoznak, most pedig minden eddiginél durvább beavatkozásra számíthatunk, hiszen a tét is minden eddiginél nagyobb: bele akarnak vinni minket a háborúba, a migránsokat pedig be akarják hozni ide”.

„S tudják, hogy mindezekre csak egy brüsszeli bábkormány mond igent. Mi viszont nemet mondunk Brüsszelnek, akármilyen nyomást is helyeznek ránk!!” – szögezte le.

Mario Nawfal politikai kommentátor azt írta friss X-posztjában, hogy kiszivárgott dokumentumok szerint Benedek Márton már 2019-től kezdve csendben azon dolgozott, hogy megszervezze és összehangolja az Orbán Viktor elleni ellenzéket.

„Nem metaforikus ellenállásról van szó. Valódi struktúráról. NGO-k, szakszervezetek, finanszírozási csatornák, választási menetrendek. A teljes kezdőkészlet” – sorolta.

„Az illető, Benedek Márton, az uniós intézményekben ült, miközben egy részletes forgatókönyvet vázolt fel tüntetésekre, üzenetalkotásra, adománygyűjtésre – sőt olyasmire is, ami nagyon hasonlít egy árnyékkormányra” – folytatta.

„A korai próbálkozás elbukott. A párt, amelynek felépítésében segített, csúnyán leszerepelt a választásokon. De a kézikönyv nem tűnt el. Csak kivárt. Aztán hirtelen megjelenik egy teljesen új szereplő, Magyar Péter a semmiből. Teljes nyugati médiatámogatás, komoly pénzből és profin felépített kampány, szándékosan homályos ideológia, határozottan EU-párti hangvétel – és üstökösszerű emelkedés a közvélemény-kutatásokban” – tette hozzá.

„Az EU nemcsak nyomást gyakorol a kormányokra. Aktívan megkerüli őket, ha nem működnek együtt” – összegzett.