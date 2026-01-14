Újabb fajtakísérleti adatok segítik a kukoricatermelőket

Nyilvánosak a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ), a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) posztregisztrációs fajtakísérleteinek legújabb eredményei, amelyek objektív információkkal, adatokkal segítik a gazdálkodókat – tájékoztatott a három szervezet közös közleményben.

Ismertették: bár az elmúlt évben a kukorica vezető szerepét átvette az őszi búza, a mintegy 750 ezer hektáron termesztett tavaszi vetésű növény még mindig Magyarország stratégiai jelentőségű szántóföldi kultúrája, a takarmányozástól az élelmiszer-ellátáson át az etanolgyártásig számos területen felhasználható. A fajtakísérletek nagyban hozzájárulnak a megalapozott fajtaválasztáshoz, amely fontos összetevője a sikeres kukoricatermesztésnek – indokolták a rendszer működtetését, amely a közlemény szerint jelentősen megkönnyíti a választást a hibridek közül.

A kísérleti hálózat évről évre bővül annak érdekében, hogy minél több termőtájról álljanak rendelkezésre értékelhető adatok. Legutóbb, 2025-ben 11 fajtatulajdonostól összesen 40 kukoricahibridje vett részt az ország kilenc helyszínén. Bólyban, Hajdúböszörményben, Iregszemcsén, Muronyban, Püskin és Szombathelyen klasszikus művelési móddal, Gyulatanyán, Kisbábolnán és Makón öntözött körülmények között vizsgálták a fajták teljesítményét – tették hozzá.

A 19. alkalommal megszervezett országos kukorica posztregisztrációs fajtakísérlet eredményei a VSZT honlapján olvashatók.

A szervezők közölték: a GOSZ-VSZT-NAK országos fajtakísérletei 2026-os évben is folytatódnak. Az elmúlt év őszén elindultak az őszi búza, valamint az őszi káposztarepce fajtakísérletek, amelyeknek az eredményei nyáron várhatók. Idén tavasszal pedig elkezdődik a 20. országos kukorica posztregisztrációs fajtakísérlet.