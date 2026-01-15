2026. január 15., csütörtök

Részleges látogatási tilalom Bács-Kiskun Vármegyében

Légúti megbetegedések járványveszélye miatt az Oktatókórház fekvőbeteg telephelyein él a tilalom

MH/MTI
 2026. január 15. csütörtök. 2:22
Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a légúti megbetegedések járványveszélye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház fekvőbeteg telephelyein Kecskeméten, Kalocsán és Kiskunfélegyházán január 15-étől – olvasható az intézmény honlapján.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Sven Hoppe

A közlemény szerint az intézkedést a vármegyei kórház főigazgatója saját hatáskörben rendelte el, és visszavonásig érvényes a szülészet-nőgyógyászati osztályon, az újszülöttrészlegen, valamint a PIC-koraszülött-részlegen.

Mint írják, a korlátozásra azért van szükség, mert átlépte a járványküszöböt a kecskeméti járásban a légúti megbetegedések előfordulása.

A látogatóba érkezőktől azt kérik, hogy viseljenek az orrot, illetve a szájat elfedő maszkot a központi intenzív osztályon és az onkoradiológiai központban.

Az intézkedésről további részletek a kórház honlapján olvashatók: https://www.kmk.hu/hirek/lakossagi-tajekoztato-reszleges-latogatasi-tilalomrol-es-maszkviselesrol-2026-januar-15-tol.

