Részleges látogatási tilalom Bács-Kiskun Vármegyében
Légúti megbetegedések járványveszélye miatt az Oktatókórház fekvőbeteg telephelyein él a tilalom
A közlemény szerint az intézkedést a vármegyei kórház főigazgatója saját hatáskörben rendelte el, és visszavonásig érvényes a szülészet-nőgyógyászati osztályon, az újszülöttrészlegen, valamint a PIC-koraszülött-részlegen.
Mint írják, a korlátozásra azért van szükség, mert átlépte a járványküszöböt a kecskeméti járásban a légúti megbetegedések előfordulása.
A látogatóba érkezőktől azt kérik, hogy viseljenek az orrot, illetve a szájat elfedő maszkot a központi intenzív osztályon és az onkoradiológiai központban.
Az intézkedésről további részletek a kórház honlapján olvashatók: https://www.kmk.hu/hirek/lakossagi-tajekoztato-reszleges-latogatasi-tilalomrol-es-maszkviselesrol-2026-januar-15-tol.