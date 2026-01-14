Belföld
Orbán Viktor: Senki sem maradhat tűzifa nélkül
Orbán Viktor kérésére a tűzifa gyorsított eljárásban jut el azokhoz, akiknek a fűtés nélkülözhetetlen a túléléshez
A miniszterelnök a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a mostani helyzet nem tűr halasztást, az emberek biztonsága az első.
„A hideg időjárás gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kíván. Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra!” – fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő bejegyzéséből az is kiderül, hogy a kormány már konkrét lépésekről döntött a rendkívüli időjárási körülményekkel összefüggésben.
A kormányülésen Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, hogy az állam jelentős mennyiségű tüzelőanyagot tud azonnal mozgósítani.
„Összesen mintegy 17 ezer köbméter fa az, amit egyik pillanatról a másikra elkezdünk tudni szállítani” – mondta a miniszter.
Orbán Viktor világos utasítást adott arra is, hogyan történjen a segítségnyújtás. Kiemelte, hogy a jelenlegi eljárásrend túl lassú, ezért azon azonnal változtatni kell.