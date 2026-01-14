Megújul a gödöllői Semmelweis Egészségközpont

Előre tervezett, átfogó felújítási munkák zajlanak a Gödöllői Semmelweis Egészségközpontban, amelyek első üteme előreláthatóan február végén fejeződik be. Annak érdekében, hogy ez idő alatt a térség lakóinak ne kelljen a fővárosba utazniuk az ambuláns ellátásért, az egyetem úgy szervezte a munkálatokat, hogy a betegellátás folyamatosan, zavartalanul működjön – közölte a Semmelweis Egyetem szerdán.

A felújítás nem átmeneti megoldás, hanem hosszú távú fejlesztés, amely a betegek és az ott dolgozók érdekeit egyaránt szolgálja

Mint írták, a Gödöllői Semmelweis Egészségközpont (a korábbi Tormay Károly Egészségügyi Központ) tavaly szeptember 1-je óta működik a Semmelweis Egyetem részeként. A több épületből álló rendelő az elmúlt évtizedek intenzív használata miatt felújításra szorult, ezért már tavaly elkezdődött a renoválás, vagyis az épület jelenlegi állapota átmeneti, a munkálatok befejezésével egy korszerű, megújult egészségügyi környezet jön létre. A felújítás során többek között kicserélik a nyílászárókat, továbbá festenek, mázolnak, járólapot cserélnek, felújítják a lépcsőket, átfestik a korlátokat és kicserélik a bútorokat.

Hozzátették: az egyetem kiemelten fontosnak tartja a betegek biztonságát, ezért minden lehetséges óvintézkedést – mint például a gyakori takarítás és a munkaterületek elkülönítése – megtesz a por és egyéb kellemetlenségek minimalizálására. Az egyetem célja, hogy az intézményt korszerű, esztétikus és minden szempontból megfelelő környezetté alakítsa át, amely hosszú távon szolgálja a betegek kényelmét és biztonságát – emelték ki.

Megújul az intézmény eszközparkja is, a közeljövőben új, korszerű röntgengép, valamint további modern diagnosztikai és betegellátást segítő eszközök érkeznek az intézménybe, amelyek jelentősen javítják a vizsgálatok minőségét, pontosságát és biztonságát.

„A felújítás során kiemelt fókuszt kap a gyermek háziorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálat infrastrukturális megújítása, továbbá cél, hogy az egész egészségközpont gyermekbarát szemléletben, barátságos, nyugodt környezetben fogadja a legfiatalabb betegeket és családjaikat” – írták.

Kiemelték: az egyetem célja, hogy az intézményt nem csupán esztétikailag, hanem működésében is megújítsa, és egy biztonságosabb, kényelmesebb, korszerűbb és a 21. századi szakmai elvárásoknak megfelelő környezetet alakítson ki. A felújítás nem átmeneti megoldás, hanem hosszú távú fejlesztés, amely a betegek és az ott dolgozók érdekeit egyaránt szolgálja – jegyezték meg.

A tájékoztatás szerint az elmúlt hónapokban több újítás is történt a rendelőben, így például jelentősen bővült a szakorvosi óraszám, valamint a labor- és ultrahang-diagnosztikai szolgáltatások köre. Prevenciós program indult az egyetem szervezésében, amelynek célja az egészségesebb életévek számának növelése, a megelőzés megerősítése az alapellátásban, valamint olyan jó gyakorlatok kialakítása, amelyek később országos szinten is alkalmazhatóak lesznek.

December 13-án ingyenes lakossági szűrőnapot rendeztek, amelyen néhány óra alatt közel 200 vizsgálatot végeztek el. A következő ilyen alkalom február 28-án lesz, ahol még több helyszínen és kibővített vizsgálati kapacitással várják a térség lakosait. Január 15-én lehetőség nyílik sportorvosi vizsgálatok elvégzésére és versenyengedélyek kiváltására a Gödöllői Semmelweis Egészségközpontban és rendszeres, havi sportorvosi rendelés is indul a Gödöllő városában és járásában élő sportolók számára.