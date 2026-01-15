Megalakul a közmédia választási irodája

A közmédia a 2026. április 12-re kitűzött országgyűlési képviselő-választásra tekintettel megalakítja a Közmédia Választási Irodát. Az iroda feladata annak felügyelete, hogy a közmédia valamennyi médiatartalom-szolgáltatása a kampány és a választások ideje alatt is megfeleljen a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és a Közszolgálati Kódex előírásainak – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája.

Azt írták: a közmédia választási irodája a kampány és a választások idején működő olyan ideiglenes testület, amely felügyeli a politikai reklámok és a választáshoz kapcsolódó valamennyi műsorszám jogszerű közzétételét. Felügyeli továbbá a választással összefüggő egyéb médiatartalmak – hírműsorszámok, politikai tájékoztató műsorszámok – vonatkozásában a kiegyensúlyozott szereplési arány szerinti megjelenítést, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatások műsoridejének ennek megfelelően történő elosztását.

A hétfős testület elnöke Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója.

Közölték azt is: a közmédia a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában naponta három alkalommal, a 6-8, 12-14 és 18-20 óra közötti idősávokban, megszakítás nélkül köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét úgy, hogy a listát állító jelölőszervezetek politikai reklámjait egymást követően teszi közzé a jelölőszervezet által megjelölt napon és idősávban.

A politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatnia kell. A jelölőszervezet egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb harminc másodperc időtartamban kérheti a politikai reklám közzétételét, egy napon azonban akár mindhárom idősávban is. Egy reklámszpot maximális időtartama legfeljebb harminc másodperc lehet – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a médiatörvényben foglalt előírások betartását a médiatanács, a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott rendelkezések betartását a Nemzeti Választási Bizottság is felügyeli.