Ismét korlátozás nélkül járnak a vonatok a pusztaszabolcsi vonalon

Befejeződött a baleseti helyszínelés, ismét korlátozás nélkül járnak a vonatok a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vasútvonalon – közölte a Mávinform szerda délután a honlapján.

Korábban Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhettek a szerelvények, mert egy S40-es vonat, amely Dombóvárról a budapesti Déli pályaudvarra tartott, elgázolt egy embert Budatétényben, a Dózsa György úti gyalogosátjáróban. A baleseti helyszínelés miatt hosszabb volt az eljutási idő, egyes járatokat Érd-alsó felé eltereltek.

A helyszínelés mostanra befejeződött, a G43-as vonatok ismét eredeti útvonalukon járnak.