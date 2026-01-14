Belföld
Ismét korlátozás nélkül járnak a vonatok a pusztaszabolcsi vonalon
Befejeződött a baleseti helyszínelés
Képünk illusztráció
Fotó: Facebook/Lázár János
Korábban Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhettek a szerelvények, mert egy S40-es vonat, amely Dombóvárról a budapesti Déli pályaudvarra tartott, elgázolt egy embert Budatétényben, a Dózsa György úti gyalogosátjáróban. A baleseti helyszínelés miatt hosszabb volt az eljutási idő, egyes járatokat Érd-alsó felé eltereltek.
A helyszínelés mostanra befejeződött, a G43-as vonatok ismét eredeti útvonalukon járnak.