Hankó Balázs: Mi ott hagyjuk a családoknál a forrásokat

Mi nem odaadjuk, hanem ott hagyjuk a családoknál a forrásokat - mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden, az M2 Petőfi tévé Esti Kornél című műsorában.

Hankó Balázs elmondta: tavaly július elseje óta sok intézkedés született az édesanyák, a családok érdekében. A négy- vagy többgyermekes anyák személyi jövedelemadó (szja)-mentességét követően mentesült a személyi jövedelemadó alól a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és az örökbefogadói díj, majd október elsejétől életbe lépett a háromgyerekes édesanyák szja-mentessége.

Lépcsőzetesen vezetik be a kétgyermekes anyák szja-mentességét, így 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-től az 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után.

Tulajdonképpen egymillió édesanya lesz szja-mentes, ami azt jelenti, hogy három dolgozó édesanyából kettő szja-mentes lesz élete végéig – összegezte a miniszter. Elindult a családi adókedvezmény újabb 50 százalékos emelése is - emlékeztetett, hozzátéve: ez összességében 1 millió család esetében jelentett előrelépést, egy gyerekeseknél 10-ről 20 ezer, két gyerekeseknél 40-ről 80 ezer, három gyerekesek esetében 99 ezerről 198 ezer forintra emelkedett a családi adókedvezmény.

Az szja és a családi adókedvezmény ötvözése a 30 év alatti családok esetében havi 129 ezer forintot, éves szinten 1,5 millió forintot jelent.

A kétgyermekes 40 év alattiak esetében az szja-mentesség a családi adókedvezménnyel havi 189 ezer forintot, éves szinten 2,2 millió forintot, és a három gyerekeseknél a havi 307 ezer éves szinten 3,7 millió forintot jelent. Mindaz, amit a családok esetében a 2026-os évben biztosítunk, az 4802 milliárd forint – mutatott rá a miniszter.

Az édesanyák, akik szja-mentességet és családi adókedvezményt is szeretnének, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által létrehozott "anyacska" nevű nyomtatványon igényelhetik, de mindemellett a munkáltatónál és az adóhivatalnál is be lehet jelenteni az igényeket - közölte.

Hankó Balázs a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start programról elmondta: 15 ezer hiteligényt már kielégítettek, plusz 15 ezer folyamatban van, 20 ezer fiatal jutott már ezzel a lehetőséggel lakáshoz, otthonhoz. Az igénylők átlagéletkora 33 év, általában 34 millió forint hitelt igényelnek. A miniszter kiemelte: nem az albérlet irányába, hanem a saját otthon, lakástulajdon irányába segítik a fiatalokat. A közszférában dolgozóknak pedig 1 millió forintos támogatást biztosítanak, amelyet önerőként, vagy hiteltörlesztésre fordíthatnak – tette hozzá.