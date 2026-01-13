Új információk a választással kapcsolatban + VIDEÓ

Gulyás Gergely kedden reggel az Igazság Órája podcastban beszélt arról, hogy amennyiben Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzi ki az országgyűlési választást, azt már ma be is jelenti – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint, ha az államfő későbbi időpont mellett dönt, akkor a bejelentésre a jövő héten kerülhet sor. Hozzátette azt is, hogy a köztársasági elnöknek kevés olyan hatásköre van, amelyben önállóan dönthet, és a korábbi államfők is következetesen a lehető legkorábbi időpontra írták ki a választásokat.