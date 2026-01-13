2026. január 14., szerda

Előd

Új információk a választással kapcsolatban + VIDEÓ

Már ma kiderülhetnek a részletek

 2026. január 13. kedd. 10:42
Frissítve: 2026. január 13. 14:42
A korábbi államfők következetesen a lehető legkorábbi időpontra írták ki a választásokat.

Új információk a választással kapcsolatban + VIDEÓ
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/ANP/ANP Mag

Gulyás Gergely kedden reggel az Igazság Órája podcastban beszélt arról, hogy amennyiben Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzi ki az országgyűlési választást, azt már ma be is jelenti – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint, ha az államfő későbbi időpont mellett dönt, akkor a bejelentésre a jövő héten kerülhet sor. Hozzátette azt is, hogy a köztársasági elnöknek kevés olyan hatásköre van, amelyben önállóan dönthet, és a korábbi államfők is következetesen a lehető legkorábbi időpontra írták ki a választásokat.

