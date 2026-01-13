Továbbra is sok feladat hárul a tűzoltókra

Több alkalommal avatkoztak be a tűzoltóegységek január 12-e 4 óra és január 13-a 4 óra között, mint januárban ilyenkor megszokott: a rendkívüli időjárással összefüggésben 111 tűzoltást és műszaki mentést végeztek hétfőn, tavaly ilyenkor 55 százalékkal kevesebb esethez vonultak az egységek. A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok 492 tagja 97 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán – közölte a kedden katasztrófavédelem.

Az összesítés szerint az országos közúthálózaton az érintett időszakban 12 olyan rendkívüli esemény történt, amely a forgalom ideiglenes korlátozását tette szükségessé, ilyen intézkedésre hóátfúvás, balesetek, megcsúszott és árokba került, valamint az úton elakadt vagy meghibásodott járművek miatt került sor; a rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt.

A rossz útviszonyok miatt hétfő késő estétől kedd reggelig az M85-ös autóút egyes szakaszain kamionstop volt érvényben, jelenleg az M1-es autópálya és az M15-ös autóút M1-es autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán nem közlekedhetnek a kamionok.

Az ónos eső miatt az M1-es 142-es jelű lébényi csomópont és Hegyeshalom határátkelő között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek forgalmát, illetve a határon belépő, 7,5 tonnánál nagyobb teherforgalmat korlátozzák. Az M15-ös autópálya teljes szakaszán az M1-től Rajka határig is érvényben van a korlátozás; Rajka belépő oldalán is korlátozzák a kamionforgalmat – tájékoztattak.

Úgy folytatták, hogy hétfőn 11 vármegye – Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Vas, Zala – 23 településén, valamint a főváros egy kerületében, 5886 fogyasztási helyen szünetelt a villamosenergia-szolgáltatás, a hibát mindenhol elhárították.

A vízszolgáltatás három vármegye, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna 6 településén és a főváros egy kerületében 265 fogyasztási helyen szünetelt részlegesen – tették hozzá.

Jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Sátoraljaújhely-Károlyfalva településen és a főváros 15. kerületében van részleges kiesés, míg teljes szolgáltatás-kiesés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Kenézlő, Zalkod, Viss településeken van – áll a közleményben.