Növekedett a nemzeti ösztöndíj

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a megemelt nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj bejelentésén a pesterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumban (DNG) 2026. január 13-án. Januártól 30 ezerről 50 ezer forintra emelkedett a nemzetiségi ösztöndíj havi összege

Az államtitkár a XX. kerületi, pesterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumban (DNG) az iskola nemzetiségi ösztöndíjas diákjai előtt arról beszélt, hogy fontos az ígéretek betartása, és ő tavaly decemberben az iskola ünnepségén azt ígérte, jó híreket fog hozni.

Mint mondta, az egyik jó hír, hogy a nemzetiségi ösztöndíj havi összege az eddigi 30 ezer forintról 50 ezer forintra emelkedett januártól. Az ösztöndíjban részesülő közel 110 diák februárban már a megemelt összeget kapja.

Az államtitkár szerint a megemelt ösztöndíjjal szeretnék jelezni a diákoknak, hogy mennyire fontos a tanulmányaikban elért eredményük és a közösségért végzett munkájuk. Mint mondta, sokan választják közülük a pedagógusi pályát nemzetiségi iskolában, de sokan segítik közösségük megmaradását a nemzetiségi önkormányzatoknál végzett munkával is. Hozzátette: a társadalom akkor erős, ha megvan benne a fiatalok lendülete, az ötleteik és az idősek tapasztalata, tudása.

Soltész Miklós másik jó hírként bejelentette azt is, hogy a kormány rövid és hosszú távon is támogatja az iskola felújítását, ennek során megvalósítják a tantermek árnyékolását vagy klimatizálását, középtávon pedig a kollégium felújítását, szigetelését végzik el. Emlékeztetett arra: már eddig is számos német nemzetiségi iskolát újítottak fel.

Szólt arról is, hogy a három éve kezdődött pedagógusbér-emelés idén is folytatódik, a 10 százalékos emelés vonatkozik a nemzetiségi iskolákban dolgozókra is.

Király Nóra, a Fidesz országgyűlési képviselője és dél-pesti országgyűlési képviselőjelöltje megköszönte a pedagógusok munkáját, az ösztöndíjasoknak pedig azt mondta, ők jelentik a jövőt. Köszönetet mondott a kormánynak a pedagógusbér-emelésért, hozzátéve, a pedagógusok bére ma már méltó a munkájukhoz. Kiemelte: Pesterzsébeten az önkormányzati vezetés középpontjában a családok és az oktatás, a pedagógusok állnak. Jelezte: az iskola és az önkormányzat is számíthat a segítségére.

Szabados Ákos (független), Pesterzsébet polgármestere elmondta: szoros a kapcsolat az iskolával, az épület pedig megatározó közösségi helyszíne Pesterzsébetnek. Az eddig elvégzett munkát és a jövőbeli támogatást is megköszönte a kormánynak. Mint mondta, ami jó az iskolának, az jó Pesterzsébetnek is.

Tápai Ildikó, az iskola igazgatója is arról beszélt, hálásak a támogatásért.