Megkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszánának próbája

A Budapest-Belgrád vasútvonalon a Soroksár-Kelebia vonalszakasz teljes hosszában megkezdődött a biztosítóberendezések sötétüzeme – jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalára kedden feltöltött videónyilatkozatában.

A kiskunhalasi váróterem már elkészült, és a rendkívüli téli időjárás miatt a buszra várakozó utasok számára soron kívül megnyitották

A magyarországi szakaszon „az infrastruktúra már elkészült: a váltók, az épületek, a peronok, a felsővezeték már áll, és most már a sötétüzemi próbáknál tartunk” – közölte Hegyi Zsolt. „Ez azt jelenti, hogy most hús-vér vasúti járművekkel kipróbáljuk, hogy valóban minden úgy valósult-e meg, ahogy azt eredetileg terveztük” – tette hozzá.

Hegyi Zsolt a videóban a megvalósult infrastruktúra részeként bemutatta a Kiskunhalason felépített irányítóközpontot, ahol mint fogalmazott, három kitűnő kollégájuk irányítja a vonatok forgalmát Budapesttől a kelebiai határig. Úgy folytatta: innen kezelik és ellenőrzik a váltókat és jelzőket, meg tudják figyelni a sorompók állapotát, kameraképeken látják, mi történik az állomásokon, és innen működik a központi utastájékoztatás is.

Ha minden rendben történik és a vonatok menetrend szerint közlekednek, a kollégáknak szerencsére sok beavatkozási feladatuk nincsen, a berendezés ilyenkor magától elirányítja a vonatokat Budapest és Kelebia között – ismertette, majd hozzáfűzte, hogy „egy huszonegyedik századi vasútvonal irányítása egy ilyen korszerű központból történik, de a gépek persze nem tudják a vasutas kollégák tudását nélkülözni, akik már itt vannak, és a nap huszonnégy órájában irányítják a vasútvonal forgalmát”.