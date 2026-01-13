2026. január 14., szerda

Előd

Belföld

„Magyarország marad a béke útján!”

Írta facebook oldalán a honvédelmi miniszter

MH/MTI
 2026. január 13. kedd. 11:26
A vállalásainkat ezután is teljesíteni fogjuk, Magyarország marad a béke útján – közölte a honvédelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán.

„Magyarország marad a béke útján!”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta a közösségi oldalán: nálunk az adott szó kötelez, a polgári kormány 16 éve azt teszi, amit vállalt az emberek felé.

A baloldali kormányok idején kialakult pénzügyi válság után stabilitást teremtett a kormány, és egymillió új munkahelyet hozott létre; a migrációs válság idején megvédte a határokat és az ország biztonságát.

„Ennek eredményeképpen Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa. Most pedig nemet mondunk a háborúra, és nem engedjük, hogy a brüsszeli elhibázott háborúpárti politikának a magyar családok lássák a kárát!” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

