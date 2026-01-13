Belföld
„Magyarország marad a béke útján!”
Írta facebook oldalán a honvédelmi miniszter
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta a közösségi oldalán: nálunk az adott szó kötelez, a polgári kormány 16 éve azt teszi, amit vállalt az emberek felé.
A baloldali kormányok idején kialakult pénzügyi válság után stabilitást teremtett a kormány, és egymillió új munkahelyet hozott létre; a migrációs válság idején megvédte a határokat és az ország biztonságát.
„Ennek eredményeképpen Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa. Most pedig nemet mondunk a háborúra, és nem engedjük, hogy a brüsszeli elhibázott háborúpárti politikának a magyar családok lássák a kárát!” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.