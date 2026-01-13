Belföld
Kigyulladt egy budapesti iskola
Több mint ezer ember hagyta el az épületet
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Purger Tamás
Kisdi Máté elmondta, hogy a Horváth Mihály téri épület alagsorában egy trafóállomás gyulladt ki, ezért az intézményt kiürítették.
Több mint ezer ember hagyta el az épületet, amelynek oltását a budapesti tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg; a tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették – közölte a szóvivő.
A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott – mondta.