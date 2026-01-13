2026. január 14., szerda

Előd

Belföld

Kigyulladt egy budapesti iskola

Több mint ezer ember hagyta el az épületet

MH/MTI
 2026. január 13. kedd. 14:36
Tűz keletkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában, a tüzet eloltották – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kedd délelőtt.

Kigyulladt egy budapesti iskola
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Purger Tamás

Kisdi Máté elmondta, hogy a Horváth Mihály téri épület alagsorában egy trafóállomás gyulladt ki, ezért az intézményt kiürítették.

Több mint ezer ember hagyta el az épületet, amelynek oltását a budapesti tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg; a tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették – közölte a szóvivő.

A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott – mondta.

