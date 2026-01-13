Idén is lesz CPAC Hungary, már megvan a dátum

Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista. A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt.

„No migration, no gender, no war!” – a CPAC Hungary-n hangzott el a jelmondat, ami az USA-ban már hivatalos kormányprogram, de Brüsszel és csatolmányaik még mindig az ellenkezőjére hajtanak. És eltökéltebbek, mint valaha: elhatározták, hogy egyszer és

mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt. Ha elesünk, Európa is elesik - írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében az Alapjogokért Központ.

Bejelentették egyúttal, hogy a CPAC Hungary-t idén 2026. március 21-én tartják.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója egy videót is közzétett a közösségi oldalán az idei eseményről, ami már az ötödik lesz a CPAC Hungary történetében.

A CPAC Hungary minden évben jelentős esemény, nem csak a magyar, hanem az egész világ konzervatív oldala számára. Várhatóan idén is rengeteg külföldi vendég érkezik majd Budapestre a világ minden tájáról.