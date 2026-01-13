2026. január 14., szerda

Előd

Halálos tűzeset Monorierdőn

Sajnos egy idős férfi életét vesztette

MH/MTI
 2026. január 13. kedd. 14:26
Egy férfi meghalt, miután kedd délelőtt kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy hetven négyzetméteres lakóház Monorierdőn a Hajnal utcában – közölte a katasztrófavédelem.

Halálos tűzeset Monorierdőn
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Purger Tamás

A közlemény szerint a kigyulladt épületben két ember tartózkodott, egy idős nő ki tudott menekülni, egy idős férfi azonban az életét vesztette.

Az épületben több fűtőeszköz is üzemelt, a vegyes tüzelésű kályha mellett gázkonvektor és klíma is működött, nem zárható ki, hogy valamelyik eszköz meghibásodása okozta a tüzet, de ezt tűzvizsgálati eljárás keretében tisztázzák.

Kiemelték, hogy a tüzelőt ne tároljuk a fűtőeszköz közvetlen közelében, a kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig érdemes szikrafogót és fém parázsfelfogó tálcát helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. Használjunk füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet, vagy épségben kimenekülni az épületből – áll a közleményben.

