Bővült a kormányablak-hálózat

Soha nem látott ügyfélforgalom mellett bővült tovább az országos kormányablak-hálózat tavaly, így most már 320 helyszínen intézhető több mint 2500 féle ügy – tájékoztatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium kedden az MTI-t.

Közölték: év végéig rekord számú, több mint 15,8 millió ügyfél kereste fel a kormányablakokat, amelyek továbbra is átlagosan kevesebb mint 30 percen belül intézik el az ügyeket.

Fontos fejlesztésként idézték fel, hogy 2025-ben minden kormányablakba került félautomata defibrillátor, valamint a használathoz képzett ügyintéző, növelve az ügyfelek és a dolgozók biztonságát.

Azt írták, hogy a magyar közigazgatás 2025-ben mérföldkőhöz érkezett: a korábbi, kevesebb szolgáltatást biztosító okmányirodák helyett immár mindenhol egységes arculatú és szolgáltatási színvonalú kormányablak várja az állampolgárokat.

Tavaly négy helyszínnel bővült a hálózat: tavasszal Pest és Szabolcs vármegyében, Turán és Mándokon, nyáron – az ott élők mellett a nyaralókat segítve – a Veszprém vármegyei Révfülöpön, decemberben pedig a Baranya vármegyei Harkányban nyílt új kormányablak. A bővítés idén is folytatódik: 2026 első felében Somogy és Pest vármegyében, Siófokon és Albertirsán jön létre új, ügyfélbarát ügyfélszolgálat – jelezték.

A közlemény szerint a Digitális Állampolgárság Program elterjedése új korszakot nyitott az állam és a polgárok kapcsolatában, a felhasználók száma év végére kétmillió fölé nőtt, közülük a legtöbben a kormányablakokban regisztráltak.

A 2025-ös évben 15,8 millióan intéztek ügyet személyesen, ami abszolút csúcs: 1,2 millióval haladja meg ez a szám a korábbi, 2019-es 14,6 milliós rekordot. A megnövekedett ügyfélforgalom ellenére a szolgáltatás színvonala és gyorsasága nem csökkent. Az átlagos várakozási idő 21 perc volt, maga az ügyintézés pedig kevesebb mint 9, így átlagosan 30 percet töltöttek az ügyfelek a kormányablakokban – ismertették.

A kormányablakokban dolgozókat is érintették a közelmúlt bérfejlesztései, amelyek során a kormány szeptemberben és idén januárban átlagosan 15 plusz 15 százalékos illetményemelést hajtott végre a kormányhivatalokban – olvasható a közleményben.