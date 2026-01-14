Az önkormányzati reform egyik alapvető fontosságú kérdése a szolidaritási hozzájárulás - mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden a Facebook-oldalán közzétett videóban.

A Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosok Szövetségével folytatott találkozón is egyértelművé vált, hogy többek között az egyik alapvető fontosságú kérdés a szolidaritási hozzájárulás kérdése, annak mértéke, fizetési és hasznosulási módja - jelentette ki a miniszter

Hozzátette, "mi ebből a szempontból jó példát tudtunk felmutatni, hiszen a Versenyképes Járások Program egy olyan mechanizmust vezetett be, amellyel a polgármesterek is, a választópolgárok is pontosan ellenőrizhetik, hogy az egyes települések által befizetett iparűzésiadó-többlet hol hasznosul, milyen fejlesztésekben jelenik meg és hogyan szolgálja a választópolgárok érdekeit".

Lipők Sándor, a Kisvárosok Szövetsége elnöke azt mondta a videóban, átnézték a kisvárosok feladatait, és megállapítható, hogy "a megfelelő finanszírozás nincs a helyén, ezt kértük a miniszter úrtól".

Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy a megyei jogú városok szerepe az elmúlt években megváltozott, már vármegyei térségi feladatokat is ellátnak, "ezért azt javasoltuk a miniszter úrnak - amire ő nagyon nyitott volt - hogy változzon meg a státuszunk, kapjunk törvényhatósági jogot, és ez megadná a lehetőséget, hogy a feladatok, amiket ellátunk, jelentősebben finanszírozva legyenek".