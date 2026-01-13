A választások tétje

Talán még soha nem volt akkora tétje az országgyűlési választásoknak, mint idén: a háborúból ki kell maradni és a békét kell választani – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden.

Gulyás Gergely az Igazság órája című online műsorban azt mondta: óriási tétje van a választásnak, a legfontosabb, hogy egy olyan veszélyes helyzetben, amelybe Európa lavírozta magát, nem szabad belemennie Magyarországnak, azaz a háborúból ki kell maradni és a békét kell választani. Erre az egyetlen, egyértelmű, világos garancia egy Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével – rögzítette.

Emlékeztetett: amit a Fidesz-kormány 2022-ben vállalt, azt a nehéz külső körülmények ellenére is sikerült teljesítenie, s ezt lehet tőle várni a folytatásban is.

A kormánynak világos elképzelései vannak a jelenről, a jövőről, a magyar társadalomról, ennek megfelelően pedig egyebek mellett kiteljesítették a családpolitikai rendszert, az otthonteremtés támogatási rendszere Európában is egyedülálló, a nyugdíjasok számára pedig bevezették a 14. havi nyugdíjat – sorolta.

A műsorban elhangzott, hogy amennyiben a köztársasági elnök április 12-re, azaz a legkorábbi időpontra tűzi ki a választás időpontját, arra ezen a héten nyílik meg a lehetőség, márpedig ebben az évezredben midig az első szóba jöhető időpontra esett a regnáló elnök választása.

Annak kapcsán, hogy ma valószínűbb a Fidesz győzelme, Gulyás Gergely közölte: visszafogottan viszonyul a kutatásokhoz, hiszen „jó esélyesnek lenni, (...) de ha bárki, aki azt hiszi, hogy egy választást már megnyert, az a választást el fogja veszíteni”. Ezért mindent meg kell tenni a győzelemért, a választók pedig majd kellő bölcsességükkel eldöntik, hogy kinek adnak hatalmat – tette hozzá.

Gulyás Gergely szerint a Fidesz „biztos választás” szlogenjéről szóló vita nem jogi, hanem politikai kérdés. Egyrészt fel sem merült, hogy a szlogennel kapcsolatban honlap készüljön, a védjegyjog lényege pedig éppen az, hogy „az ember a sajátját védeti le, nem pedig ellopja másét, (…) a rosszhiszeműség önmagában kizáró ok” – vélekedett.

Arra a felvetésre, hogy a híradások szerint az orosz-ukrán háború legvéresebb éve volt 2025, amikor 2500 civil halt meg, azt mondta: a meghalt egymillió katona között is jelentős részben voltak besorozott civilek. Minden halott annak a politikának az áldozata, amely nem a békét keresi, hanem a háborút támogatja – mutatott rá, hozzáfűzve, hogy Donald Trump (amerikai elnök) hivatalba lépése óta van remény a tűzszünetre, a békére, és az esély reális, mondta.

A kockázat Magyarország számára az, hogy az asztalon lévő, Ukrajna számára kedvező, húszpontos béketervben benne van Ukrajna európai uniós csatlakozása 2027. január elsejével úgy, hogy nem lenne erre alkalmas állapotban – emelte ki.

Arról, hogy az európai politikai vezetők egy jelentős része és a NATO főtitkára szerint az EU néhány éven belül közvetlenül is háborúba keveredhet, Gulyás Gergely kijelentette: „a nagy nyugati országok vezetői olyan lépéseket tesznek, ami azzal a reális veszéllyel jár, hogy a háború Európára is kiterjedhet”. Ezt kell elkerülni, ha pedig nem lehet, akkor Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból – szögezte le.

Azzal kapcsolatban, hogy „a saját magát is liberálisnak valló” előadóművész, dalszerző Hajós András szerint Orbán Viktornak igaza volt a migránsválság kitörésekor képviselt álláspontját illetően, a miniszter közölte: tíz évvel ezelőtt az volt a helyes, amit akkor – egyedüliként – mondott a miniszterelnök, ennek ellenére ez az európai politikában nem vezetett fordulathoz.

Rámutatott: Brüsszel ma is bevándorlásbarát, és ezt a politikát akarja, egyebek mellett kvótákkal, kötelező betelepítésekkel, a tagállamokra erőltetni.

Emlékeztetett: 2024 nyarán, amikor Magyarország volt az EU soros elnöke, Orbán Viktor találkozott az ukrán, az orosz, a kínai, a török elnökkel, és beszélt Donald Trumppal, majd levelet írt az EU állam- és kormányfőinek. Amiről ma próbálnak megegyezni a felek, az abban a nyilvánosan elérhető levélben egészen pontosan benne van – mutatott rá, kiemelve, hogy a magyar miniszterelnöknek akkor is igaza volt.

A lengyel menedékkérőkről Gulyás Gergely közölte: a magyar történelemben hagyomány, hogy az üldöztetett lengyeleknek menedéket biztosít hazánk. Bár ez az Európai Uniót nem érdekli, szerinte nem vitás, hogy Lengyelországban jogállami alapelvek sérülnek, a jogbiztonság megszűnt, a politikai üldöztetetteket pedig ennek megfelelően befogadja Magyarország – rögzítette Gulyás Gergely.