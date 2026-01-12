Újítás a Csolnoky Ferenc Kórházban

Lendületet kapott az egynapos sebészet Veszprémben: a Csolnoky Ferenc Kórházban megújultak az egynapos sebészeti ellátás feltételei, korszerű eszközökkel és szervezett betegutakkal – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.

Rétvári Bence: Az egynapos ellátás lehetővé teszi, hogy a műtét után a betegek már a beavatkozás napján vagy rövid időn belül hazatérhessenek

Rétvári Bence azt írta közösségi oldalán, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően több szakterületen végezhetők egynapos sebészeti beavatkozások biztonságos és modern környezetben.

Az egynapos ellátás lehetővé teszi, hogy a műtét után a betegek már a beavatkozás napján vagy rövid időn belül hazatérhessenek, gyorsabb felépüléssel – írta az államtitkár.