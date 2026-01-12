Belföld
Újítás a Csolnoky Ferenc Kórházban
Megújultak az egynapos sebészeti ellátás feltételei
Rétvári Bence: Az egynapos ellátás lehetővé teszi, hogy a műtét után a betegek már a beavatkozás napján vagy rövid időn belül hazatérhessenek
Fotó: Facebook/Rétvári Bence
Rétvári Bence azt írta közösségi oldalán, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően több szakterületen végezhetők egynapos sebészeti beavatkozások biztonságos és modern környezetben.
Az egynapos ellátás lehetővé teszi, hogy a műtét után a betegek már a beavatkozás napján vagy rövid időn belül hazatérhessenek, gyorsabb felépüléssel – írta az államtitkár.