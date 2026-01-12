2026. január 13., kedd

Újítás a Csolnoky Ferenc Kórházban

Megújultak az egynapos sebészeti ellátás feltételei

MH/MTI
 2026. január 12. hétfő. 19:04
Lendületet kapott az egynapos sebészet Veszprémben: a Csolnoky Ferenc Kórházban megújultak az egynapos sebészeti ellátás feltételei, korszerű eszközökkel és szervezett betegutakkal – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.

Újítás a Csolnoky Ferenc Kórházban
Rétvári Bence: Az egynapos ellátás lehetővé teszi, hogy a műtét után a betegek már a beavatkozás napján vagy rövid időn belül hazatérhessenek
Fotó: Facebook/Rétvári Bence

Rétvári Bence azt írta közösségi oldalán, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően több szakterületen végezhetők egynapos sebészeti beavatkozások biztonságos és modern környezetben.

Az egynapos ellátás lehetővé teszi, hogy a műtét után a betegek már a beavatkozás napján vagy rövid időn belül hazatérhessenek, gyorsabb felépüléssel – írta az államtitkár.

