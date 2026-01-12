Új felsőoktatási pályázat

Az új, 28 milliárd forintos felsőoktatási pályázat célja, hogy segítsen a hallgatóknak befejezni az egyetemet, ne kerüljön sor lemorzsolódásra, vagy kiesésre – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Varga-Bajusz Veronika azt mondta, a pályázatot arra tervezték, hogy a szakmai szervezetek kialakítsák azokat az eszközöket, lehetőségeket, amelyek a magyarországi egyetemek által felhasználhatók, és ezáltal a saját hallgatóikat tudják támogatni.

A pályázat főszereplői a hallgatók, a pályázók viszont a szakmai szervezetek – hívta fel a figyelmet az államtitkár, példaként említve az országos hálózattal rendelkező szervezeteket: a Rektori Konferenciát, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját (HÖOK), az Oktatási Hivatalt és a Magyar Akkreditációs Bizottságot.

Mint mondta, nem konkrét egyetemekre szabták a pályázatot, hanem szervezetekre, amelyek intézményeket tudnak támogatni, hogy olyan eszközöket adjanak az egyetemek kezébe és olyan módszertanokat dolgozzanak ki, amelyek segítik a hallgatókat például abban, hogy a dolgozó hallgatók a tanulmányikhoz illeszkedő körülmények között dolgozzanak.

Varga-Bajusz Veronika szólt arról is, hogy a múlt héten megnyílt a Pannonia Ösztöndíjprogram idei pályázata 10 milliárd forintos keretösszeggel, amelyet azért indítottak el, mert a megújult magyar egyetemek kiestek az Erasmus-programból, és a kormány nem szerette volna, hogy emiatt a hallgatókat hátrány érje.

A tavalyi tanévben 8115-en vettek részt a programban, az idén az újdonság az, hogy az ösztöndíjat a top 250 egyetemről érkező vendégoktatók fogadására, valamint kutatási célú mobilitásra is felhasználhatják, amellyel a hallgatók ezeken az egyetemeken kutathatnak fél éven keresztül – ismertette. Mindkettőt személyenként 10 millió forintos keretösszeggel és egyéb juttatásokkal vezetik be – tette hozzá.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy február 15-ig jelentkezhetnek a diákok a felsőoktatásba. Mint mondta, az utolsó napok a legterheltebbek, a legintenzívebbek, így nem érdemes a legutolsó napra hagyni a jelentkezést. Hozzátette, a jelentkezőknek rendelkeznie kell ügyfélkapu plusszal vagy digitális állampolgársággal.

Varga-Bajusz Veronika a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a múlt héten zajlott Educatio kiállításról azt mondta: idén csaknem 60 ezren látogattak ki, mindent meg lehetett ismerni az adott egyetemről, sok hasznos információhoz jutottak hozzá a fiatalok a továbbtanulásukkal kapcsolatban.

A kutatói pályáról elmondta, Magyarországon egyre vonzóbb a fiatalok körében, ezért is újította meg a kormány a doktorandusz-ösztöndíjakat, és hozta be a kutatásban résztvevők esetében a magasabb ösztöndíj elérhetőségét, a kooperatív doktori programot.

A magyar egyetemekről elmondta, jelenleg 12 intézmény van a világ top 5 százalékában, és ma Magyarországon háromból két hallgató a világ legjobban jegyzett egyetemei egyikére jár. Véleménye szerint emelkedik a magyar felsőoktatás színvonala, abszolút versenyképesek a hazai egyetemek nemzetközi színtéren is, az idén már 50 ezer külföldi hallgató tanul Magyarországon.