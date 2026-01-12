Több lengyel állampolgár is menedékjogot kapott

A magyar hatóságok több olyan személynek is menedékjogot adtak, akik Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva arról számolt be, hogy Lengyelországban a demokrácia és a jogállam válságban és veszélyben van, amit szavai szerint az is tanúsít, hogy gyakorlatilag elfoglalták a lengyel köztelevíziót.

„Sokan politikai üldöztetésnek vannak kitéve, és természetesen itt, Magyarországon, hogyha valaki politikai üldöztetés miatt kér menedékjogot, azt alaposan megfontoljuk, és a fennálló magyar és európai uniós szabályokkal összhangban bíráljuk el az ilyen kérelmeket” – mondta.

„Valóban kaptunk ilyen kérelmeket Lengyelországból, ezek közül többet is elfogadtunk, több menedékjogot, illetve menekültstátuszt adtunk ki Lengyelországban politikai üldöztetést szenvedő személyek számára” – tájékoztatott, konkrét neveket azonban nem kívánt említeni, az érintettek üldözött helyzetére tekintettel. Szijjártó Péter ezután arra is kitért, hogy az ukrán kormány a következő tíz évre 800 milliárd dollárt kér az ország működtetésére.

„Az amerikai elnök világosan beszélt. Amióta megválasztották, számára Amerika az első. Az amerikai választópolgárok pénzét nem adja oda ingyen sehova, tehát világos, hogy Brüsszel, az eddigi háborús politikája alapján, ezt a 800 milliárd dollárt oda akarja adni Ukrajnának” – húzta alá.

„Egy dologban biztosak lehetnek: a magyar emberek pénzére nem számíthatnak. Amíg mi kormányzunk, addig a magyar emberek pénzét nem küldhetik el Ukrajnába. Látjuk a törekvéseket, felszólítottak minket arra, hogy ne legyen 13. és 14. havi nyugdíj, felszólítottak minket arra, hogy töröljük el a családtámogatásokat, felszólítottak minket az adóemelésre, felszólítottak minket a rezsicsökkentés megszüntetésére. Miért? Hogy ezt a pénzt elküldjék Ukrajnába” – tette hozzá.

„Amíg mi kormányzunk, ilyen nem lesz. Nyilvánvaló, hogy ezért is próbálják a saját ügynökeiket a helyünkre ültetni, és akarnak egy olyan kormányt Budapesten, amely mindenfajta kritika nélkül kiszolgálja a brüsszeli akaratot” – folytatta.

„A migrációval szemben nap mint nap kell küzdeni. A kerítésnek köszönhetően ma Magyarországon az illegális migránsok száma nulla. És hogyha rajtunk múlik, ez így marad a jövőben is, de szeretném aláhúzni, hogy ez egy napi küzdelem. Minden nap reggel újra el kell kezdeni a küzdelmet azért, hogy ne jöjjenek illegális migránsok Magyarországra. Meg kell küzdenünk a politikai, a gazdasági, a jogi és a fizikai nyomásgyakorlással szemben is. Ennek a meccsnek sosincs vége, ezt minden nap újra el kell kezdeni. És ha egy brüsszeli bábkormányt ültetnek ide Budapestre, akkor az országot el fogják lepni az illegális migránsok” – összegzett.

Az EU és a Mercosur-országok között tervezett szabadkereskedelmi egyezmény kapcsán hangsúlyozta, hogy az újabb merénylet a magyar és az európai gazdákkal szemben.

„Az Európai Bizottság magasról tesz arra, hogy az európai gazdák hogyan és miből élnek meg. Ez botrány, ez felháborító, ezért is szavaztunk nemmel, közösen a franciákkal, lengyelekkel és még néhány másik országgal. És elvárjuk az Európai Bizottságtól, hogy hallja meg az európai emberek és az európai gazdák hangját” – mondta.