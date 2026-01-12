91 kórház és 54 szakrendelő újult meg

Tavaly is folytattuk az egészségügyben megkezdett munkát, kormányzásunk kezdete óta már 91 kórházat és 54 szakrendelőt újítottunk fel – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Takács Péter a videóban a felújításokra két példát hozott, miszerint két vármegyei kórház gazdagodott új épülettel: a tatabányai és székesfehérvári, mindegyik majdnem 20 milliárd forintból, a Modern Városok Program keretében valósult meg, azaz nemzeti forrásból.

„Politikai okokból visszatartják a Magyarországnak járó uniós források egy részét. Emlékezzünk csak vissza, Kollár Kinga mennyire örült annak, hogy 50 kórházi épület felújítását sikerült megakadályozni. Mi nemzeti forrásból mindent meg fogunk valósítani. Az előre kitűzött céljainkat végre fogjuk hajtani” – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy ennek egyik példája a Miskolci Gyermekkórház felújítása, amit uniós forrásból terveztek, de végül nemzeti forrásból valósítottak meg.

Nagy eredménynek nevezte, hogy tavaly 150 milliárd forintot sikerült a kórházak dologi kiadásának fedezetéül beépíteni a finanszírozásba.

Emlékeztetett arra, hogy az előző években fejeztek be egy történelmi léptékű orvosi béremelést, amelyhez felzárkóztatták az előző két évben a szakdolgozói béreket is, de a dologi oldalon még volt egy elmaradás, ezt most pótolták, a kórházak így 150 milliárd forint extra finanszírozáshoz jutottak, hogy mindig megfelelő mennyiségű és minőségű gyógyszer és orvosi szakmai anyag álljon rendelkezésre.

Ennek következtében egy 40 órában foglalkoztatott orvos, aki kormányzásuk kezdete előtt mintegy bruttó 338 000 forintot keresett, most több mint 2 100 000 forint bruttó jövedelemre tehet szert – fűzte hozzá, kiegészítve azzal, hogy szakdolgozóknál ugyanez az arány 2010-ben bruttó 170 ezer forint volt, ez pedig most már megközelítette a 800 ezer forintot.

Mint mondta, nagy öröm számára, hogy ebben az évben a kormány döntött a közszolgálatban dolgozók lakhatási támogatásáról, így minden közfinanszírozott egészségügyben dolgozó orvos, ápoló és munkatárs jogosult lesz évente 1 millió forint lakhatási támogatásra.

Takács Péter megfogalmazása szerint az informatika fejlesztése sem állt le, kiemelte az Egészségablak applikációt, azon belül is az online időpontfoglalót, ami az elmúlt évek talán egyik legnagyobb vívmányának nevezett.

Ezzel kapcsolatban megújították a beutalási rendszert is, ami sok évtizedes múltra tekintett vissza; most már nemcsak a területileg illetékes kórház szakrendelésére mehet valaki, hogyha szakorvosi vizsgálatra van szüksége, hanem az Egészségablak applikáció, vagy a 1812-es központi hívószám segítségével az ország bármelyik intézményébe bejuthat szakorvoshoz – fejtette ki.

Folytatódott az Országos Mentőszolgálat gépjármű parkjának megújítása is: tavaly 101 új mentőautót sikerült forgalomba helyezni, így a kormányzásuk kezdete óta már 1260 új mentőautót állítottak a magyar betegek szolgálatába – mondta.

A mentőállomás fejlesztések közül kiemelte a győri mentőállomást, ami egy „hipermodern”, mintegy 2 milliárd forint kormányzati forrásból megvalósult projekt volt, „valamennyien büszkék lehetünk rá”.

Úgy folytatta, hogy mintegy 40 milliárd forint állami támogatásból több lépcsőben szereznek be úgynevezett nagy értékű képalkotó diagnosztikai berendezéseket, CT-ket és MR berendezéseket. Az első lépcső már le is zárult, mintegy 26 milliárd forintból 31 helyen telepítettek CT-t, 12 helyen pedig MR berendezéseket, ezen felül beszereztek mobil CT és mobil MR gépeket is, hogy egy pillanatra se álljon le a betegellátás ott, ahol a régebbi gépeket cserélni kell.

Kiemelte hogy e mögé egy jelentős finanszírozási többletet is tettek: évente mintegy 20 milliárd forint – beépülő jelleggel – segíti azt, hogy a korábbiaknál mintegy 30 százalékkal több vizsgálatot tudjanak elvégezni a kórházak és a szakrendelők.

Indítottak várólista csökkentési programot a képalkotó vizsgálatoknál ultrahang, CT és MR tekintetében bármelyik kórház és bármelyik szakrendelő csatlakozhat – tette hozzá.

A videó végén azt mondta: fejlesztések természetesen 2026-ban sem állnak le, útjára indították a Jedlik Ányos programot, azon belül is a kórházak és szakrendelők energetikai korszerűsítését, mintegy 89 milliárd forintból, és folytatjuk az informatikai fejlesztéseket is. ű

Új funkciókat kap az Egészségablak applikáció és elindul az „E-TB kiskönyv” is – sorolta.

„Az állami egészségügyben dolgozó valamennyi munkatársunk tudja a dolgát, teszi a feladatát, minden magyar állampolgár joggal bízhat bennük” – fogalmazott Takács Péter.