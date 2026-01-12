Orbán Viktor: 16 éve azt tesszük, amit vállalunk

"2010-ben azt vállaltuk, hogy kivezetjük Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek" - fogalmazott közösségi oldalán a miniszterelnök.

A miniszterelnök szerint 16 éve azt teszik, amit vállalnak, és amit vállalnak, azt meg is teszik.

"Aztán azt is vállaltuk, hogy megvédjük Magyarországot a migrációtól. Az eredményt mindenki ismeri: ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Megépítettük a határkerítést, és a folyamatos brüsszeli támadások közepette sem engedtünk be egyetlen illegális migránst sem. De amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés" - tette hozzá Orbán Viktor.

A kormányfő azt megfogalmazta fb-oldalán, hogy "azt sem engedjük, hogy az Európát gúzsba kötő brüsszeli háborús tervnek a magyar családok igyák meg a levét. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján. Családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal. Ahogy eddig, úgy ezután is".

"Higgadtság a viharban, erő nyomás alatt, biztos a bizonytalanban" - zárta sorait Orbán Viktor.