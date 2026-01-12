Meghosszabbították a tehetséggondozó pályázatokat

A beérkezett visszajelzések alapján, annak érdekében, hogy minél több, a tehetséggondozásban érdekelt pályázó gondosan előkészített, szakmailag megalapozott támogatási kérelmet nyújthasson be, a "Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért", a "Tehetségbarát Önkormányzat" és a "Tehetségbarát Vállalat" díjakhoz kapcsolódó pályázatok beadási határidejét meghosszabbították - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára

Varga-Bajusz Veronika azt írta a közösségi oldalán, hogy a pályázatok új beadási határideje január 19. (az eredeti január 12. helyett).

A pályázatok továbbra is a tehetséggondozás területén kiemelkedő munkát végző szakemberek, önkormányzatok és vállalatok erkölcsi és anyagi elismerését szolgálják – tette hozzá.

Az államtitkár megjegyezte, hogy érdemes élni a meghosszabbított határidő nyújtotta lehetőségekkel, hogy az értékes tehetséggondozó tevékenységek szakmailag megalapozott módon kerülhessenek benyújtásra és elbírálásra.