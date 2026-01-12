Belföld
Meghosszabbították a tehetséggondozó pályázatokat
Közölte Varga-Bajusz Veronika
Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára
Fotó: Facebook/Varga-Bajusz Veronika
Varga-Bajusz Veronika azt írta a közösségi oldalán, hogy a pályázatok új beadási határideje január 19. (az eredeti január 12. helyett).
A pályázatok továbbra is a tehetséggondozás területén kiemelkedő munkát végző szakemberek, önkormányzatok és vállalatok erkölcsi és anyagi elismerését szolgálják – tette hozzá.
Az államtitkár megjegyezte, hogy érdemes élni a meghosszabbított határidő nyújtotta lehetőségekkel, hogy az értékes tehetséggondozó tevékenységek szakmailag megalapozott módon kerülhessenek benyújtásra és elbírálásra.