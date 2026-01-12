2026. január 13., kedd

Előd

EUR 386.07 Ft
USD 330.48 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Meghosszabbították a tehetséggondozó pályázatokat

Közölte Varga-Bajusz Veronika

MH/MTI
 2026. január 12. hétfő. 19:23
Megosztás

A beérkezett visszajelzések alapján, annak érdekében, hogy minél több, a tehetséggondozásban érdekelt pályázó gondosan előkészített, szakmailag megalapozott támogatási kérelmet nyújthasson be, a "Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért", a "Tehetségbarát Önkormányzat" és a "Tehetségbarát Vállalat" díjakhoz kapcsolódó pályázatok beadási határidejét meghosszabbították - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.

Meghosszabbították a tehetséggondozó pályázatokat
Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára
Fotó: Facebook/Varga-Bajusz Veronika

Varga-Bajusz Veronika azt írta a közösségi oldalán, hogy a pályázatok új beadási határideje január 19. (az eredeti január 12. helyett).

A pályázatok továbbra is a tehetséggondozás területén kiemelkedő munkát végző szakemberek, önkormányzatok és vállalatok erkölcsi és anyagi elismerését szolgálják – tette hozzá.

Az államtitkár megjegyezte, hogy érdemes élni a meghosszabbított határidő nyújtotta lehetőségekkel, hogy az értékes tehetséggondozó tevékenységek szakmailag megalapozott módon kerülhessenek benyújtásra és elbírálásra.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink