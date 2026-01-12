2026. január 13., kedd

Előd

Független jelölt lett az új bedegkéri polgármester

Az időközi választásra azért van szükség, mert a képviselő-testület október 14-én a feloszlásáról döntött

MH/MTI
 2026. január 12. hétfő. 8:23
Vati József független jelölt nyerte a polgármester-választást a Somogy vármegyei Bedegkéren, ahol a képviselő-testület négy tagját is megválasztották a vasárnap tartott időközi voksoláson.

Független jelölt lett az új bedegkéri polgármester
Időközi polgármester-választást tartottak Bedegkéren
Fotó: AFP/ANP/ANP Mag

A Nemzeti Választási Iroda honlapjára vasárnap éjszaka felkerült információk szerint a győztes 132, míg szintén független vetélytársai közül Steinbacher Tamás 75 szavazatot kapott, Bódog Róbertre senki sem voksolt. A képviselőket tizenegy független jelölt közül választották ki a bedegkériek.

A Balatontól mintegy 35 kilométerre délre található település 334 szavazásra jogosult polgára közül 209 élt a szavazati jogával, a polgármester-választáson ketten érvénytelenül voksoltak.

