Független jelölt lett az új bedegkéri polgármester

Vati József független jelölt nyerte a polgármester-választást a Somogy vármegyei Bedegkéren, ahol a képviselő-testület négy tagját is megválasztották a vasárnap tartott időközi voksoláson.

A Nemzeti Választási Iroda honlapjára vasárnap éjszaka felkerült információk szerint a győztes 132, míg szintén független vetélytársai közül Steinbacher Tamás 75 szavazatot kapott, Bódog Róbertre senki sem voksolt. A képviselőket tizenegy független jelölt közül választották ki a bedegkériek.

A Balatontól mintegy 35 kilométerre délre található település 334 szavazásra jogosult polgára közül 209 élt a szavazati jogával, a polgármester-választáson ketten érvénytelenül voksoltak.