Belföld
Független jelölt lett az új bedegkéri polgármester
Az időközi választásra azért van szükség, mert a képviselő-testület október 14-én a feloszlásáról döntött
A Nemzeti Választási Iroda honlapjára vasárnap éjszaka felkerült információk szerint a győztes 132, míg szintén független vetélytársai közül Steinbacher Tamás 75 szavazatot kapott, Bódog Róbertre senki sem voksolt. A képviselőket tizenegy független jelölt közül választották ki a bedegkériek.
A Balatontól mintegy 35 kilométerre délre található település 334 szavazásra jogosult polgára közül 209 élt a szavazati jogával, a polgármester-választáson ketten érvénytelenül voksoltak.