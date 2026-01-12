Belföld
Figyelmeztetett az operatív törzs
Senki se induljon útnak ott, ahol meteorológiai riasztás lesz érvényben ónos eső miatt
Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint elzárt település és lezárt útszakasz sehol sincs az országban. A közszolgáltatások mindenhol megfelelően működnek, az egészségügyben a betegellátás zavartalan – emelte ki.
A vasúti közlekedésben hétfőn 5-10 perces késésekkel kell számolni, busszal Gombolyag, Tagyospuszta és Vindornyalak nem érhető el. Jégen tartózkodni csak kijelölt, sportolásra alkalmas területen lehet – hangsúlyozta Mukics Dániel.
Balogh János országos rendőrfőkapitány kiemelte, a rendőrök a téli időjárásra tekintettel a rászorulók segítése érdekében az elmúlt másfél hétben több mint 14 ezer rászorulót kerestek fel, a többi között a kihűlés kockázata miatt. Ezeket a szolgálatokat önállóan, illetve a polgárőrséggel közösen hajtották végre – tette hozzá.
Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke azt mondta, a rendkívüli időjárási viszonyok közepette a polgárőrök tömegesen jelentkeztek a rendkívüli szolgálatra, és naponta 5-6 ezer polgárőr egyszerre, átlagosan 4 órában teljesített karitatív szolgálatot.