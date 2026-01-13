2026. január 13., kedd

Előd

EUR 386.07 Ft
USD 330.48 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Érkezik az emelt nyugdíj!

„Vállaltuk, és meg is csináljuk”

MH/ MTI
 2026. január 13. kedd. 0:27
Megosztás

Vállaltuk, és meg is csináljuk: mától emelt nyugdíj érkezik – mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videójában.

Érkezik az emelt nyugdíj!
Januártól emelkedik a nyugdíjak összege is
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/Photothek Media Lab/Juliane Sonntag

Emlékeztetett: korábban kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét.

Kiemelte: tartják a szavunkat, hiszen mától utalják, nemsokára pedig kézbesítik a 3,6 százalékkal megemelt nyugdíjat, s erre minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számíthat.

„Az elmúlt 15 évben minden eszközünkkel támogattuk az idős embereket” – hangsúlyozta az államtitkár, felidézve: 25 százalékkal megemelték a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt adtak az időseknek, megvédték és fenntartják a rezsicsökkentést.

A parlamenti államtitkár kiemelte: „mi továbbra is megbecsüljük és támogatjuk a nyugdíjasokat”. Most a megemelt összegű nyugdíj érkezik, februárban pedig a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj egyheti összege.

„Ez is azt bizonyítja, hogy a Fidesz a biztos választás” – hangsúlyozta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink